Quarantine Session: Live-Konzert trotz Corona

„Natürlich schmerzt es unser Festival zu verschieben, aber wir sitzen in dieser Krise alle im selben Boot. Umso mehr freue ich mich, dass wir nicht ganz auf Musik verzichten müssen und wir es geschafft haben, die Musik in die Wohnzimmer der Leute zu bringen, wenn diese schon nicht zu Konzerten kommen können“, erklärt Festivalorganisator Dani Hofer.Am morgigen Samstag wird auf der Facebookseite von Archetype Shows ab 19.00 Uhr ein Konzert gestreamt, bei dem 4 Südtiroler Acts von Zuhause aus ein Akustikset spielen und sich dabei filmen. So soll trotz Ausgangssperre Musik von einem Wohnzimmer in das andere gelangen.