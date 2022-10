Queen veröffentlichen bisher unbekannten Mercury-Song

Nun wurde der Song wiederentdeckt und soll als Single veröffentlicht werden. Erstmals öffentlich gespielt wurde er am Donnerstag beim britischen Radiosender BBC 2.Zuletzt hatte die Band in ihrem „Forever“-Album aus dem Jahr 2014 mehrere bis dahin unbekannte Mercury-Songs herausgegeben.„Es ist großartig, uns alle 4 nach all diesen Jahren zu hören“, sagte Queen-Gitarrist Brian May der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge über den wiederentdeckten Song. Schlagzeuger Roger Taylor bezeichnete das Stück als „kleines Juwel“, das man beinahe vergessen habe.