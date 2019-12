Ramazzotti bestreitet Saisonausklang 2020 in Ischgl

Der Pop-Superstar Eros Ramazzotti gastiert am 2. Mai zum Ausklang der Wintersaison in der Nordtiroler Gemeinde Ischgl. Der 56-jährige Schmusesänger wird beim traditionellen „Top of the Mountain Closing Concert“ auf der 2.320 Meter hoch gelegenen Idalp auf der Bühne stehen, teilten die Veranstalter am Freitag mit.