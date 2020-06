Restart für das Haydn Orchester

15. bis zum 20. Juni

Das Haydn Orchester spielt wieder Live-Konzerte – auch wenn der Klangkörper noch nicht in voller Besetzung auftreten kann. Deshalb bilden die Musikerinnen und Musiker 8 von Solisten geleitete Kammerensembles, deren musikalische Programme Themen wie „Es war einmal in Amerika“, „Rückkehr nach Wien“ oder „Von Salzburg nach Sizilien“ zugeordnet werden. Die Restart-Konzerte in Südtirol finden vomauf Schloss Maretsch in Bozen statt. Der Eintritt ist frei – allerdings ist eine Voranmeldung notwendig (Tel. 0471 053800, e-mail: [email protected] ).Das Repertoire der für diesen Anlass zusammengestellten Ensembles ist vielseitig: So leitet der Violinistein Streichquartett, das Stücke von Haydn, Pachelbel und Mozart spielt, während das vom Violinistenführte Streichquartett Antonín Dvoráks „amerikanisches“ Opus Nr. 96 interpretiert. Telemann, Pachelbel und Piazzolla stehen wiederum im Mittelpunkt der Konzerte eines Sextetts, das aus 5 Streichern und einem Pianisten besteht und ein Oktett mit 4 Violinen, 2 Bratschen, einem Violoncello und einem Kontrabass hat Kompositionen von Mozart, Mascagni und Bela Bartók im Repertoire. In dieser besonderen Konzertwoche treten auf Schloss Maretsch auch 2 Bläserensembles auf, die Opernmelodien und populäre Evergreens aus Nord- und Südamerika sowie aus Spanienvund Italien anbieten.„Das ist weitaus mehr als nur ein symbolischer Neustart“, sagt die Direktorin der Stiftung Haydn, „auch wenn das Orchester in diesen Monaten anders weitergearbeitet hat. Die Musikerinnen und Musiker haben etwa mit Videos, die in ihren eigenen Wohnungen aufgenommen wurden, oder mit online übertragenen „musikalischen Aperitifs“ weiterhin mit unserem Publikum kommuniziert. Und jetzt ist endlich der Moment des Neustarts unserer Livekonzerte, der „Restart“ eben, gekommen. Mit ihren variantenreichen Programmen werden uns unsere Kammerensembles einen starken, begeisternden und bewegenden Neustart schenken. Und alles selbstverständlich im Rahmen der geltenden Richtlinien, um den Schutz aller Beteiligten auf der Bühne und im Publikum zu gewährleisten“.„Wir sind endlich wieder da. Das sagen wir alle, die im und für das Orchester arbeiten, die Musikerinnen und Musiker ebenso wie unsere Techniker und das Verwaltungspersonal. Wir richten diese Botschaft an unser Publikum, das uns viele Monate nicht mehr live erleben durfte, allen Menschen, die in unserer Region leben und uns vielleicht noch nicht kennen, sowie allen, die unsere Arbeit aus der Ferne verfolgen“, so der künstlerische Leiter des Orchesters„Wir sind endlich wieder zurück und wollen wieder neu starten, mit viel Enthusiasmus aber auch mit dem Bewusstsein, wie viel Schmerz und Leid diese Pandemie in unsere Region und in die ganze Welt gebracht hat“.Edlir Çano, violinoErika Ferrari, violinoPatrizia Autieri, violinoCecilia Micoli, violinoClaudia Pedrani, violaDa definire, violaLuca Pasqual, violoncelloMichele Valentini, contrabbassoWOLFGANG AMADEUS MOZART: Eine Kleine NachtmusikPIETRO MASCAGNI: Cavalleria Rusticana: IntermezzoBÉLA BARTÓK: Danze RumeneMarco Mandolini, violino/ViolineJosuè Esaù Iovane, violino /ViolineMonica Cotechini, viola/BratscheJutta Kagerer, violoncello/VioloncelloJOSEPH HAYDN: Quartetto op. 33 n. 5 in sol maggiore/G-Dur, Hob. 