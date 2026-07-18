Mit dem Rinneralmfest erwartet Besucherinnen und Besucher eine stimmungsvolle Veranstaltung inmitten der Südtiroler Bergwelt. Livemusik, kulinarische Köstlichkeiten und geselliges Beisammensein schaffen eine besondere Atmosphäre, die sowohl Einheimische als auch Urlaubsgäste jedes Jahr aufs Neue begeistert. Die idyllische Lage der Rinneralm macht das Fest zu einem beliebten Ausflugsziel für die ganze Familie.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin stimmungsvoller Festtag auf der Alm<\/h3>Das Rinneralmfest bietet ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischer Unterhaltung, regionaler Küche und einer gemütlichen Festatmosphäre. Umgeben von der eindrucksvollen Natur des Ratschingstals können Gäste einen entspannten Tag verbringen und die Südtiroler Almkultur hautnah erleben.<BR \/><BR \/>Das <b>Rinneralmfest<\/b> findet <b>am Sonntag, 19. Juli 2026<\/b>, auf der <b>Rinneralm im Ratschingstal<\/b> statt. <b>Beginn der Veranstaltung ist<\/b><b>um 09:30 Uhr<\/b>. Das Festprogramm dauert bis in den Nachmittag. <b>Der Eintritt ist kostenlos.<\/b><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/rinneralmfest-e296159" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nRegional einkaufen in Ratschings<\/h3>Ein Besuch des Rinneralmfests lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel in Ratschings verbinden. Regionale Fachgeschäfte bieten hochwertige Produkte, persönliche Beratung und echte Südtiroler Qualität.<BR \/><BR \/>Der <b>Sennerhof Hofladen<\/b> begeistert mit hofeigenen Erzeugnissen und regionalen Spezialitäten. Von frischen Lebensmitteln bis zu liebevoll hergestellten Produkten finden Genießer hier authentische Qualität direkt vom Bauernhof.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/sennerhof-hofladen-ratschings-p71698" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><b>Sportmode Haller<\/b> in Ridnaun bietet ein umfangreiches Sortiment an Sport- und Outdoorbekleidung sowie die passende Ausrüstung für aktive Tage in den Bergen. Kompetente Beratung und hochwertige Marken zeichnen das Fachgeschäft aus.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/sportmode-haller-ridnaun-ratschings-p7604" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Wuvo Einrichtungsstudio<\/b> steht für stilvolle Wohnideen, individuelle Einrichtungslösungen und hochwertige Möbel. Wer Inspiration für ein schönes Zuhause sucht, findet hier eine große Auswahl und persönliche Beratung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/wuvo-einrichtungsstudio-ratschings-p49240" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um das Rinneralmfest<\/h3>Vor dem Almfest oder nach einem erlebnisreichen Tag in den Bergen laden verschiedene Gastronomiebetriebe in Ratschings zum Genießen ein.<BR \/><BR \/>Die <b>Pizzeria Zum Sepp<\/b> serviert knusprige Pizzen, italienische Klassiker und regionale Spezialitäten in einem gemütlichen Ambiente. Das Restaurant ist ein beliebter Treffpunkt für Familien und Genießer.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/pizzeria-zum-sepp-ratschings-p52177" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Kalcheralm<\/b> im Ratschingstal verwöhnt ihre Gäste mit traditioneller Südtiroler Küche und einer herrlichen Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Hausgemachte Spezialitäten und herzliche Gastfreundschaft sorgen für genussvolle Momente.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/kalcheralm-ratschingstal-p7339" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Wasserfalleralm<\/b> in Innerratschings bietet regionale Gerichte, gemütliche Atmosphäre und eine traumhafte Lage inmitten der Natur. Sie eignet sich hervorragend für eine entspannte Einkehr nach einer Wanderung oder einem Festbesuch.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/wasserfalleralm-innerratschings-p7561" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nAlmgenuss und Südtiroler Gastfreundschaft erleben<\/h3>Das Rinneralmfest verbindet traditionelle Musik, regionale Kulinarik und die beeindruckende Naturkulisse des Ratschingstals zu einem besonderen Sommererlebnis. Die gemütliche Atmosphäre und das abwechslungsreiche Programm machen die Veranstaltung zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste.<BR \/><BR \/>Wer den Besuch mit einem Einkaufsbummel bei regionalen Fachgeschäften oder einer Einkehr in einem der empfohlenen Gastronomiebetriebe verbindet, erlebt einen abwechslungsreichen Tag voller Genuss, Natur und echter Südtiroler Gastfreundschaft.<BR \/><BR \/><b>Hinweis:<\/b> Die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Verbindung.