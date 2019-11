Sänger Fred Bongusto (84) gestorben

Sein Pressebüro hat am Freitag wissen lassen, dass „das Herz von Fred Bongusto in der vergangenen Nacht aufgehört hat zu schlagen“.





Der bekannte Sänger kam vor 84 Jahren mit dem Namen Alfredo Antonio Carlo Buongusto in Campobasso (Molise) zur Welt. Seit einiger Zeit hatte der inzwischen in Rom wohnhafte Sänger gesundheitliche Probleme.Die Totenmesse findet am Montag, 11. November, in der Basilika Santa Maria in Montesanto auf der Piazza del Popolo in Rom statt, die als Kirche der Künstler gilt.Bongusto war vor allem in den 60-er und 70-er Jahren sehr populär und landete den größten Erfolg mit dem Hit „Una rotonda sul mare“.

ansa/ds