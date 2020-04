Salzburg und Bregenz hoffen noch

Bregenzer Festspiele

Die Salzburger sagen die Festspiele zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall ab, sagte die Präsidentin der Festspiele, Helga Rabl-Stadler, am Freitag. „Wir entscheiden im Mai.“ Bei der Eindämmung des Virus gebe es in Österreich beachtliche Fortschritte. „Vielleicht haben wir ein Glück.“Zuvor hatte die Regierung erklärt, dass es bis 31. August keine Großveranstaltungen geben dürfe. Dies betreffe Stadtfeste und Musikfeste. Zugleich sollen aber Entscheidungen in einem zwei-, dreiwöchigen Rhythmus überprüft werden. Für die Salzburger Festspiele schloss Rabl-Stadler eine terminliche Verlegung nicht aus. „Alles ist möglich.“ In jedem Fall würden sich die Festspiele an die Vorgaben der Regierung und an die Empfehlungen der Virologen halten.Die Museen in Österreich sollen ab Mitte Mai wieder öffnen, kündigte Kulturminister Werner Kogler an. Grundlage für diese Entscheidung ist die sehr günstige Entwicklung.Die Bregenzer Festspiele gehen auch nach der bis Ende August verlängerten Absage von Großveranstaltungen derzeit davon aus, dass das Festival im Sommer stattfinden kann. Man nehme als zentrale Botschaft aus der Pressekonferenz mit, dass man derzeit weiter vom geplanten Start ausgehen könne und warte die angekündigte neue Bewertung Mitte Mai ab, so Pressesprecher Axel Renner am Freitag.„Es ist immer noch Hoffnung da, dass die Saison stattfinden kann“, sagte Renner. Die Planungen liefen im Rahmen der Möglichkeiten – ein Teil der Mitarbeiter ist in Kurzarbeit – weiter. Bis zum Start der Festspiele seien es noch mehr als drei Monate, der Probenbeginn sei für Mitte Juni angesetzt. Als Stichtag für eine Entscheidung haben sich die Bregenzer Festspiele wie auch die Salzburger Festspiele den 30. Mai gesetzt.Man müsse nun die Entscheidung der Politik zu Mitte Mai abwarten. „Vorsichtig optimistisch“ sei man auch angesichts des Vorverkaufs. „Die Buchungsfrequenz ist seit Mitte März geringer, aber es gehen immer noch jeden Tag Ticketbuchungen ein“, berichtete Renner.Mögliche Bedingungen für ein Stattfinden, etwa das Einhalten eines Mindestabstands oder Hygienemaßnahmen, wollte der Pressesprecher nicht kommentieren. Wenn die Bregenzer Festspiele unter Auflagen stattfinden könnten, werde man sich diese Auflagen sicher genau ansehen und sie als Veranstaltungsexperten auf ihre Machbarkeit hin analysieren. Dafür sei es derzeit aber noch zu früh.

eva/apa