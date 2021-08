secretsoundsessions: Live-Musik auf 4 Rädern

Das Projekt #secretsoundsessions entstand relativ kurzfristig in Zusammenarbeit zwischen Daniel Hofer von Archetype Shows und David Oberhollenzer und Thomas Unterkofler vom Verein Winklparade.„Nach der langen Zeit der Entbehrungen und des kulturellen Stillstandes während der Corona-Pandemie haben wir zu Sommerbeginn nach einem Weg gesucht, um die Kultur wiederzubeleben. Durch das Projekt wollten wir Live-Musik wieder einen Platz geben, Künstler und Gastronomie unterstützen und dem Publikum ein abwechslungsreiches Programm an handgemachter Musik bieten“, erklärt Daniel Hofer gegenüber STOL.Um diesen Plan umzusetzen, bauten die Initiatoren kurzerhand einen Kleinlaster zur mobilen Bühne um, die dann zu verschiedenen Orten im Dorf gefahren werden konnte.„So konnten wir gewährleisten, dass möglichst viele Gastbetriebe und Zuschauer in den Genuss der Konzerte kommen konnten. Es war uns auch wichtig, den Leuten etwas Neues zu bieten, ihnen neue Musikrichtungen und Locations schmackhaft zu machen“, so Hofer.Insgesamt rund 25 Künstler und Bands – aus den verschiedensten Genres und in verschiedensten Besetzungen – waren auf der mobilen Bühne zu sehen und zu hören. Welcher Act wann und wo auftreten wird, ließen die Veranstalter immer nur kurzfristig über die sozialen Medien verlauten.Dadurch sollte vermeiden werden, dass es zu größeren Menschenansammlungen kommt. „Außerdem wollten wir der Veranstaltung so einen spielerischen Charakter verleihen – am Ende war es fast wie bei einer Schatzsuche und alle warten auf den Hinweis, wohin es als nächstes geht und wer da dann in die Saiten haut“, erklärt Hofer.„Eine Besonderheit war auf jeden Fall der Überraschungs-Auftritt der Kemitna vor dem Seniorenheim in Sand in Taufers. Damit konnten wir auch den älteren Mitmenschen unserer Gemeinde eine große Freude bereiten“, verrät Hofer.Das Projekt ist eine Kooperation von Winklparade & Archetype Shows und zu 100 Prozent karitativ. Jegliche Einnahmen kommen Projekten des Forum Prävention mit Schwerpunkt auf Jugend- und Familienarbeit, Sucht-, Gewalt,- und Suizidprävention zugute.Am morgigen Samstag gehen die #secretsoundsessions in die letzte Runde: „Two Sons“, „Claudia Pahl und Marc Perin“, „2ManGroup feat. Losso“, „William T Rock n Roll Trio“ und „Die Kemitna VS I Und Do Oane“ sind dabei.Wer wissen möchte, welcher Act wann und wo spielt, kann sich im Laufe des Tages auf der Facebook- oder der Instagramseite der Veranstaltung informieren.

pho