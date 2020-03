Shanti Powa mit neuer Single: „Formula“

Man braucht sie wohl nicht mehr groß vorstellen. Shanti Powa ist mittlerweile jedem Musikinteressierten in Südtirol ein Begriff und auch darüber hinaus.Die Band hat nun eine neue Single am Start: „Forumla“. Es ist Shanti-Powa-Material vom Feinsten, so wie man es von der Band gewohnt ist: voller Gefühl, voller Power und mit viel Freiheitsgefühl.

