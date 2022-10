Sibylle Siller: Die Authentische

„Backstage“ – wichtige Termine

Sibylle Siller und die Musik – diese Verbindung gibt es schon seit dem frühen Kindesalter. „Seit ich sprechen kann, singe ich“, erzählt sie. Mit 7 Jahren kam Siller dann in die Meraner Musikschule, wo sie bis heute ihre Fertigkeiten – im Gesang und Gitarrenspiel – verfeinert.Abseits des geschützten Bereichs Musikschule sammelte die junge Künstlerin bereits vielfältige Erfahrungen. Von 2016 bis 2018 war Siller Teil der bekannten Südtiroler Band Rooftop. „Danach bin ich mit befreundeten Musikern auf verschiedenen Bühnen gestanden, etwa bei Hochzeiten oder Tauffeiern“, erzählt sie. Auch Auftritte als Solistin absolvierte sie, vor allem bei Beerdigungen. „Angestrebt habe ich das nie, weil ich am liebsten alles mit anderen teile, so auch die Bühne. Das mit mir als Solo-Künstlerin hat sich gewissermaßen so ergeben.“Ermutigt von ihren Lehrpersonen an der Musikschule, setzt sie nun mit ihrer ersten Single „Insre Melodie“ einen Meilenstein in ihrer Solistinnen-Karriere. „Es ist ein Lied aus meinem Leben, inspiriert von einer Liebesgeschichte. Ich beschreibe Momente des Glücks, in denen alles so herrlich einfach erscheint. Gleichzeitig thematisiere ich die Angst, ersetzt zu werden durch eine andere Person. Ein Gefühl, das häufig mit dem Verliebtsein einhergeht und die Situation insgesamt verkompliziert“, sagt Sibylle Siller.Diese 2 Seiten lösen sich am Ende des 5-minütigen Songs zumindest ein Stück weit auf: „Es stimmt zwar, dass man prinzipiell austauschbar ist, aber die gemeinsame Melodie, die 2 Partner verbindet, die bleibt. Ein neuer Partner wird diese Melodie nicht singen können“, erklärt sie.„Insre Melodie“ sei zu 100 Prozent echt und authentisch: „Ich lasse damit tiefe Einblicke in meine Gefühlswelt zu. Wenn ich damit andere berühre, ist das für mich als Künstlerin das Schönste.“ Der Song berührt, die hohe, klare Stimme Sillers trägt ihr Übriges dazu bei.Jeden Freitag und Samstag im Hitcountdown auf „Südtirol 1“ und immer freitags im „Dolomiten Magazin“.