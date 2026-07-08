Im Rahmen der beliebten Sommernächte verwandelt sich der Platz vor dem Restaurant Adler in Deutschnofen in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne. Die Band <b>The Jam'son<\/b> sorgt mit ihrem abwechslungsreichen Liveprogramm für musikalische Unterhaltung, während regionale Spezialitäten und erlesene Weine den Abend kulinarisch abrunden. So entsteht eine gelungene Kombination aus Musik, Genuss und gemütlicher Atmosphäre.<BR \/><BR \/><h3>\r\nMusikgenuss an einem Sommerabend<\/h3>Die Sommernächte in Deutschnofen stehen für entspannte Stunden unter freiem Himmel und laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen. Besucherinnen und Besucher können sich auf Livemusik, geselliges Beisammensein und kulinarische Spezialitäten freuen. Das Team des Restaurants Adler verwöhnt die Gäste mit frisch zubereiteten Gerichten aus der Region und passenden Weinen.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung findet <b>am Donnerstag, 9. Juli 2026, von 20:00 bis 23:59 Uhr<\/b> vor dem Restaurant Adler in Deutschnofen statt. Der Eintritt ist <b>kostenlos<\/b>, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/sommernachte-in-deutschnofen-live-band-the-jam-son-e255219" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Deutschnofen – Regionales, Genuss und Wohlbefinden<\/h3>Ein Besuch der Sommernächte lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel oder einer kleinen Auszeit in Deutschnofen verbinden. Die Ortschaft bietet attraktive Fachgeschäfte mit regionalen Produkten und persönlichem Service.<BR \/><BR \/>Bei <b>Edelweiss – Unterweger Andrea<\/b> finden Besucher liebevoll ausgewählte Geschenkideen, Souvenirs und regionale Produkte, die ein Stück Südtirol mit nach Hause bringen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/edelweiss-der-unterweger-andrea-deutschnofen-p38705" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Der <b>Lehrnerhof<\/b> bietet hochwertige Erzeugnisse aus eigener Produktion und steht für Regionalität, Qualität und authentischen Genuss – ideal für alle, die Südtiroler Spezialitäten schätzen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/lehrnerhof-deutschnofen-p6923" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Wer sich etwas Gutes tun möchte, ist im <b>Beautysalon Kathrin<\/b> bestens aufgehoben. Das Angebot reicht von professionellen Beauty-Behandlungen bis hin zu entspannenden Verwöhnmomenten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/beautysalon-kathrin-der-thaler-kathrin-deutschnofen-p38935" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um den Konzertabend<\/h3>Vor oder nach dem Konzert laden verschiedene Gastronomiebetriebe der Region zu einem genussvollen Aufenthalt ein.<BR \/><BR \/>Die <b>Restaurant Pizzeria Adler<\/b> in Deutschnofen verwöhnt ihre Gäste mit knusprigen Pizzen, regionalen Spezialitäten und einer gemütlichen Atmosphäre – der ideale Treffpunkt für einen gelungenen Sommerabend.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-pizzeria-adler-deutschnofen-p6227" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die <b>Johannesstube<\/b> in Welschnofen überzeugt mit einer kreativen Küche, saisonalen Zutaten und stilvollem Ambiente. Hier treffen Südtiroler Tradition und moderne Kulinarik aufeinander.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/johannesstube-welschnofen-p6457" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Auch das <b>Restaurant Eggentaler<\/b> in Kardaun ist eine ausgezeichnete Adresse für Genießer. Hochwertige regionale Küche, herzliche Gastfreundschaft und ein elegantes Ambiente sorgen für einen gelungenen kulinarischen Abschluss des Tages.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-eggentaler-kardaun-p6581" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Hinweis: die Veranstaltung und die genannten Betriebe stehen nicht zwingend in Verbindung.<BR \/><BR \/><h3>\r\nSommerliche Unterhaltung und Genuss im Eggental<\/h3>Die Sommernächte in Deutschnofen verbinden Livemusik, regionale Kulinarik und die entspannte Atmosphäre eines Sommerabends zu einem besonderen Erlebnis. Das kostenlose Konzert der Band The Jam'son bietet beste Unterhaltung für Einheimische und Urlaubsgäste gleichermaßen.<BR \/><BR \/>Wer den Konzertabend mit einem Besuch der Geschäfte in Deutschnofen und einer Einkehr in einem der empfohlenen Gastronomiebetriebe kombiniert, erlebt einen abwechslungsreichen Tag voller Musik, Genuss und Südtiroler Gastfreundschaft.