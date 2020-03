„South Tyrol United“: Der Südtiroler Quarantäne-Song

In einem Facebookpost rief der Initiator Hubert Dorigatti Südtiroler Musiker dazu auf die Quarantänezeit, in der niemand das Haus verlassen und live spielen dürfe, doch dafür zu nutzten einen gemeinsamen Song zu produzieren.Dorigatti legte eine erste Songidee vor und jeder sollte sich mit seinem Instrument oder Stimme einfach daheim im Homestudio aufnehmen und dabei Filmen. An die 60 Personen, Musiker, Tontechniker und Videomaker leisteten so ihren Beitrag zum Song „Say Bye“ von Zuhause aus und ließen sich trotz Ausgangssperre die Freude am gemeinsamen musizieren nicht nehmen. Das Ergebnis kann sich hören und sehen lassen!

ptr