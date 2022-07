Startenor Luciano Pavarotti erhält posthum Hollywood-Stern

Als Gastredner ist der US-Dirigent James Conlon eingeladen. Cristina Pavarotti, eine von 3Töchtern des Sängers aus erster Ehe, soll für die Familie an der Zeremonie teilnehmen.Der 1935 in Modena geborene Pavarotti zählte zu den bedeutendsten Tenören des 20. Jahrhunderts. Er war an allen großen Opernhäusern der Welt zu Hause.Der Sänger war auch durch seine Benefiz-Konzerte „Pavarotti & Friends“ bekannt, bei denen er mit internationalen Rock- und Popstars im Duett sang. Er starb am 6. September 2007 im Alter von 71 Jahren an Krebs.