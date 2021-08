südtirol festival meran: Haute Cuisine

Das Leben? Ein Traum! Die Figur des Don Quijote, der glaubte, dass all jene Fabeleien, von denen er gelesen hatte, Wahrheit wären, ist ein dankbares Sujet. 1735 vertont Telemann Episoden aus dem Leben des „Ritters mit der traurigen Gestalt“ in einer Konzertsuite, die mit einer französischen Ouvertüre beginnt.Johann Sebastian Bach bringt die italienische Concerto-Form über die Alpen und macht daraus mit seinen Violinkonzerten eigenständige Musik. Händel reist selbst nach Italien: 1707 schreibt er der 22jährige in Rom das Oratorium „Il trionfo del Tempo e del Disinganno“ nach einem Libretto des Kardinals Benedetto Pamphili, dessen prachtvolle Ouvertüre ebenfalls auf dem Konzertprogramm steht.Dieses Barockmenü, das vom Originalklangensemble I Virtuosi Italiani unter der Leitung des Violinisten Giuliano Carmignola am heutigen Montagabend im Kursaal in Meran angerichtet wird, endet mit einem Konzert für Violine und Streicher von Carl Philipp Emanuel Bach. Das Konzert der Reihe „barocco“ des südtirol festival meran beginnt um 20.30 Uhr.Am morgigen Dienstag folgt ein weiteres Highlight im Festivalprogramm: Am Dienstag stellen die Tallis Scholars aus London in der Pfarrkirche Niederlana spirituelle „Evergreens“ aus mehreren Epochen nebeneinander und zeigen damit wie einstimmige Lieder im Verlauf der Jahrhunderte zu polyphoner Kunstmusik werden – von „Ave Maria“ und „Credo“ bis zum Lobgesang des Simeon „Nunc dimittis“ aus dem Lukasevangelium.Das Konzert der Reihe „vox humana“ des südtirol festival meran beginnt ebenfalls um 20.30 Uhr.

stol