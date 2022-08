Südtirol Festival: Starbesetzung bei Konzert im Meraner Kursaal

Die legendäre Pianistin Maria João Pires. - Foto: © südtirol festival

Der britische Dirigent Trevor Pinnock. - Foto: © südtirol festival

Auf dem Programm stehen Ravels als Hommage an die französische Musik des 18. Jahrhunderts konzipierte Suite „Le Tombeau de Couperin“, die 1917 zu einem Denkmal für die Opfer des Ersten Weltkriegs wurde. Jeder Satz des Stückes ist einem getöteten Soldaten aus Ravels Freundeskreis gewidmet.Es folgen das Klavierkonzert Nr. 23, mit dem Mozart das störrische Wiener Publikum zurückerobern wollte und die 2. Sinfonie von Charles Gounod, der die opernverrückten Franzosen Mitte des 19. Jahrhunderts von den Vorzügen orchestraler Musik zu überzeugen versuchte.Maria João Pires wurde 1944 in Lissabon geboren und trat im Alter von 4 Jahren zum ersten Mal öffentlich auf. Seit Jahrzehnten ist die weltweit gefeierte Pianistin eine der ungewöhnlichsten und eigenständigsten Künstlerinnen der Gegenwart.Trevor Pinnock ist weltweit als Cembalist und Dirigent bekannt, der die historische Aufführungspraxis vorklassischer Musik wesentlich vorantrieb. 1972 gründete er das berühmte Ensemble „The English Concert“, dessen bahnbrechende Aufführungen auf historischen Instrumenten zu zahlreichen CD-Einspielungen und weltweiten Tourneen führte.Das Kammerorchester Basel blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. Gastspiele in renommierten Konzertsälen weltweit und regelmäßige Einladungen zu renommierten Festivals und Festspielen in Europa belegen die hohe Anerkennung des international erfolgreichsten Kammerorchesters der Schweiz.Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr im Kursaal in Meran.Info und Karten: 0473 496030.