Das ist der neue Weihnachtssong „In dieser einen Nacht“

Geschrieben und aufgenommen haben die Musiker dieses Lied mit Unterstützung von Chris Kaufmann zusammen mit Sara Frenner und Martin Perkmann. Den Song gibt es auf Amazon, Google Play und iTunes als Download.





In diesem Jahr wird der Song zudem auf CD herausgebracht. Der gesamte Erlös geht wieder an „Südtirol hilft“. Sänger und Künstler engagieren sich ehrenamtlich. Die Produktionskosten wurden von der Raiffeisenkasse Bozen übernommen.Der „Südtirol hilft“-Weihnachtssong 2019 ist auf CD zusammen mit dem vorjährigen Weihnachtslied „Zuhause - Dahoam“ ab Samstag für 4,90 Euro in allen Papier- und Buchhandlungen von Athesia erhältlich, die den Vertrieb kostenlos übernimmt.Das Video zum Song wurde mit Philipp Silbernagl am Glösshof bei Familie Innerebner gedreht. Das Coverfoto stammt von Benno Villgrattner Schivari.

stol