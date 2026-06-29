Das Südtirol Jazzfestival zählt zu den renommiertesten Musikfestivals im Alpenraum und bringt jedes Jahr internationale Künstlerinnen und Künstler an außergewöhnliche Veranstaltungsorte. Mit <b>Matteo Paggi – GIRAFFE<\/b> erwartet das Publikum ein Ensemble, das moderne Jazzsprache mit atmosphärischen Klanglandschaften und kreativer Experimentierfreude verbindet.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Konzert zwischen Geschichte und Innovation<\/h3>Das Projekt des Posaunisten Matteo Paggi steht für musikalische Offenheit und kreative Ausdruckskraft. Gemeinsam mit seinem Quintett verbindet er fein ausgearbeitete Kompositionen mit freier Improvisation und elektronischen Ambient-Elementen. So entsteht ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis, das gleichermaßen emotional wie überraschend wirkt.<BR \/><BR \/>Mit dem <b>Tschumpus<\/b>, dem ehemaligen Gefängnishof in Brixen, wurde ein Veranstaltungsort gewählt, der dem Konzert eine ganz besondere Kulisse verleiht. Historisches Ambiente und zeitgenössischer Jazz verschmelzen hier zu einem außergewöhnlichen Kulturerlebnis.<BR \/><BR \/><b>Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:<BR \/><\/b><BR \/>•<\/TD><TD><b>Datum:<\/b> Dienstag, 30. Juni 2026<BR \/>•<\/TD><TD><b>Beginn:<\/b> 20:30 Uhr<BR \/>•<\/TD><TD><b>Veranstaltungsort:<\/b> Tschumpus (ehemaliger Gefängnishof), Brixen<BR \/>•<\/TD><TD><b>Eintritt:<\/b> kostenlos (Free Entry)<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/sudtirol-jazzfestival-matteo-paggi-giraffe-e307704" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nShopping in Brixen und Vahrn stilvoll verbinden<\/h3>Ein Konzertbesuch lässt sich hervorragend mit einem Einkaufsbummel in Brixen oder Vahrn kombinieren. Die Region bietet zahlreiche Fachgeschäfte für Mode und Accessoires.<BR \/><BR \/>Im <b>Maxi Mode Center Vahrn<\/b> erwartet Besucherinnen und Besucher eine große Auswahl an aktueller Damen-, Herren- und Freizeitmode sowie kompetente persönliche Beratung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/maxi-mode-center-vahrn-vahrn-p42545" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen.<\/a><BR \/><BR \/>Wer auf hochwertige Accessoires setzt, findet bei <b>Oehler Fashion Accessoires<\/b> in Brixen stilvolle Taschen, Schmuck und modische Ergänzungen für jeden Anlass.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/oehler-fashion-accessoires-brixen-p35676" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen.<\/a><BR \/><BR \/>Mit aktueller Damenmode, hochwertigen Marken und individueller Beratung gehört <b>Oehler Fashion Women<\/b> zu den beliebten Einkaufsadressen im Herzen von Brixen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/oehler-fashion-women-brixen-p35675" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen vor dem Konzert<\/h3>Auch kulinarisch bietet die Umgebung zahlreiche Möglichkeiten, den Konzertabend genussvoll einzuleiten.<BR \/><BR \/>Die <b>Bar Pizzeria Sportwirt<\/b> in Vahrn überzeugt mit einer abwechslungsreichen Speisekarte, knusprigen Pizzen und einer entspannten Atmosphäre – ideal für eine Stärkung vor dem Konzert.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/bar-pizzeria-sportwirt-vahrn-p11256" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen.<\/a><BR \/><BR \/>Das <b>Grillage Brixen<\/b> ist bekannt für seine Grillgerichte und vielfältigen Spezialitäten. Das moderne Ambiente macht das Restaurant zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Gäste.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/grillage-brixen-p15815" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen.<\/a><BR \/><BR \/>Wer es unkompliziert und dennoch schmackhaft mag, findet beim <b>Imbiss Herbert<\/b> in Klausen eine beliebte Adresse für eine schnelle Mahlzeit mit regionalem Flair.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/imbiss-herbert-klausen-p11205" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\nJazzgenuss im Herzen des Eisacktals<\/h3>Mit <b>Matteo Paggi – GIRAFFE<\/b> präsentiert das Südtirol Jazzfestival einmal mehr ein Projekt, das musikalische Qualität, kreative Vielfalt und außergewöhnliche Veranstaltungsorte miteinander verbindet. Der historische Tschumpus schafft dabei einen einzigartigen Rahmen für ein Konzert, das klassische Jazztraditionen mit modernen Klangexperimenten verbindet.<BR \/><BR \/>Wer den Konzertabend mit einem Einkaufsbummel oder einem Restaurantbesuch kombiniert, entdeckt zugleich die vielseitigen Seiten von Brixen und seiner Umgebung. So entsteht ein rundum gelungenes Erlebnis aus Kultur, Kulinarik und Stadtflair, das den Sommer in Südtirol auf besondere Weise bereichert.