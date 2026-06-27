Das Südtirol Jazzfestival zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Musikveranstaltungen des Landes und begeistert mit Konzerten an außergewöhnlichen Orten. Mit TEAM HEGDAL steht ein Ensemble auf dem Programm, das für kreative Klangwelten, Improvisationskunst und internationale Jazzqualität bekannt ist.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin musikalischer Sommerabend unter freiem Himmel<\/h3>Das Konzert von TEAM HEGDAL verspricht einen Abend voller musikalischer Entdeckungen. Die norwegischen Musiker verbinden moderne Jazzkompositionen mit spontaner Improvisation und schaffen dabei Klanglandschaften, die sowohl anspruchsvoll als auch zugänglich sind.<BR \/><BR \/>Der Alice-Berloffa-Park in Bozen bietet dafür die passende Kulisse. In entspannter Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher die Musik genießen und gleichzeitig Teil eines Festivals werden, das seit vielen Jahren innovative Jazzprojekte nach Südtirol bringt.<BR \/><BR \/>TEAM HEGDAL tritt am Sonntag, den 28. Juni 2026, im Alice-Berloffa-Park in Bozen auf. Konzertbeginn ist um 21:00 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil des Südtirol Jazzfestivals Alto Adige, das vom 26. Juni bis 5. Juli 2026 in zahlreichen Orten Südtirols stattfindet. Das Festival umfasst mehr als 50 Konzerte mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Für viele Festivalveranstaltungen ist der Eintritt frei oder zu moderaten Preisen möglich. Informationen zu Tickets und Reservierungen sind über das Festivalprogramm erhältlich.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/sudtirol-jazzfestival-alto-adige-2026-team-hegdal-e307782" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Bozen zwischen Tradition und Technik<\/h3>Wer den Konzertbesuch mit einem Stadtbummel verbindet, findet in Bozen zahlreiche interessante Fachgeschäfte und Einkaufsmöglichkeiten.<BR \/><BR \/>Bei Pro Digi Bozen finden Technikinteressierte kompetente Beratung und moderne Lösungen rund um digitale Geräte und Elektronik. Das Fachgeschäft ist eine beliebte Adresse für alle, die Wert auf persönliche Betreuung und technische Kompetenz legen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/pro-digi-bozen-p37996" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Tecnoservice Bozen bietet ein breites Spektrum an technischen Dienstleistungen und Produkten. Kunden schätzen insbesondere die fachkundige Beratung und den zuverlässigen Service.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/tecnoservice-bozen-p47854" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Modebewusste Besucherinnen und Besucher finden bei Tom Fashion des Unterkalmsteiner Thomas in Bozen eine vielseitige Auswahl aktueller Trends und stilvoller Bekleidung für unterschiedliche Anlässe.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/tom-fashion-des-unterkalmsteiner-thomas-bozen-p38610" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen vor dem Konzert<\/h3>Auch gastronomisch hat die Landeshauptstadt einiges zu bieten. Zahlreiche Restaurants laden dazu ein, den Abend vor dem Konzert genussvoll zu beginnen.<BR \/><BR \/>Das Restaurant Laurin im Parkhotel Laurin zählt zu den bekanntesten Adressen Bozens und verbindet gehobene Küche mit stilvollem Ambiente in historischem Umfeld.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-laurin-im-parkhotel-laurin-39100-bozen-p9401" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Die Stadt Brasserie Città bietet eine abwechslungsreiche Küche und ist ein beliebter Treffpunkt im Herzen der Stadt. Hier lassen sich Südtiroler und internationale Spezialitäten in angenehmer Atmosphäre genießen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/suche?q=Stadt+Brasserie+Citt%C3%A0&p=&position=" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Eine weitere Empfehlung ist das Restaurant Laurin, das für seine gepflegte Gastlichkeit und seine kulinarische Vielfalt geschätzt wird und sich ideal für einen entspannten Auftakt des Konzertabends eignet.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/suche?q=Restaurant+Laurin&p=&position=" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nJazz, Kultur und Stadtflair in Bozen<\/h3>Das Konzert von TEAM HEGDAL steht beispielhaft für die besondere Ausrichtung des Südtirol Jazzfestivals, das jedes Jahr internationale Künstlerinnen und Künstler an außergewöhnliche Orte bringt. Die Verbindung aus musikalischer Qualität, kreativer Vielfalt und einzigartigen Veranstaltungsorten macht das Festival zu einem kulturellen Höhepunkt des Südtiroler Sommers.<BR \/><BR \/>Wer den Konzertabend mit einem Einkaufsbummel oder einem Restaurantbesuch kombiniert, erlebt Bozen von seiner vielseitigen Seite. So entsteht ein stimmiges Gesamterlebnis aus Musik, Genuss und urbanem Lebensgefühl, das noch lange in Erinnerung bleibt.