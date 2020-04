Südtirol Jazzfestival findet nicht statt

Das Programm des 38. Südtirol Jazzfestival stand bereits fest und war kurz vor der Veröffentlichung: Der künstlerische Schwerpunkt lag im Jahr 2020 auf Osteuropa mit besonderem Fokus auf die Länder entlang der Donau. Als die COVID-Krise ausbrach, haben die Veranstalter die Veröffentlichung des Programms zunächst hinausgezögert und verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Nach Wochen des Bangens, ist die Absage nun beschlossen.„Es wäre ein tolles Festival geworden mit vielen spannenden Locations und tollen Künstler*innen, vor allem aus Osteuropa. Wir bedanken uns herzlich bei allen Partnern, die uns bei dieser schweren Entscheidung unterstützt haben und uns weiterhin unterstützen“, so Festivalpräsident. Die Künstler und Bandprojekte werden demnächst auf der Website und den sozialen Medien des Festivals veröffentlicht. Dadurch sollen die Musiker – trotz Absage – zu mehr Sichtbarkeit kommen.Das Südtirol Jazzfestival findet seit vielen Jahren Ende Juni in über 40 Locations in ganz Südtirol statt. Neben seiner hohen künstlerischen Qualität, die international anerkannt ist, bildet das Festival einen wichtigen Tourismus- und Wirtschaftsfaktor im Land. Die Absage trifft nicht nur Musikerinnen und Musiker, die eine wichtige Auftrittsmöglichkeit verlieren. Eine Menge Unternehmen und Institutionen sind wirtschaftlich an das Veranstaltungswesen gebunden. Die Absage von Festivals dieser Größenordnung, trifft den Sektor besonders hart.Trotz der Absage aber blicken Festivaldirektor Widmann und sein Team positiv in die Zukunft: „Wir möchten nun nicht die Köpfe in den Sand stecken, sondern arbeiten umso eifriger auf die nächste Ausgabe des Festivals hin, welche vom 25.6. bis zum 4.7.2021 stattfindet.“ Vielleicht, so Widmann, werde es bereits im Herbst das eine oder andere Konzert als Vorgeschmack bzw. Ersatz für das Südtirol Jazzfestival geben. Das sei aber zurzeit nur ein Gedankenspiel, man müsse abwarten, wie sich die Lage entwickelt.

eva