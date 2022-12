Symphonic Winds begeistert Publikum in Toblach mit musikalischer Vielfalt

Dirigent Alexander Veit ging vor dem Konzert im Gustav-Mahler-Saal noch einmal die wichtigsten Stellen durch. - Foto: © Privat

Weitere Konzerttermine

Ein Weltmeister am Euphonium, gleich mehrere Solisten, rund 50 Musiker aus Südtirol und ein vielseitiges Programm: Am Samstagabend war in Toblach sicher für jeden Zuhörer etwas dabei.Unter der musikalischen Leitung von Alexander Veit eröffnete Symphonic Winds das Konzert in Toblach mit einer feierlichen sinfonischen Ouvertüre, bevor der Star des Abends die Bühne betrat. David Childs, ein britischer Euphonium-Star und einer der besten Solisten seiner Generation verzauberte das Publikum mit seinem außergewöhnlichen Klang und einer unglaublichen Technik mit gleich 3 Solowerken.Neben Childs standen auch einige Südtiroler als Solisten auf der Bühne: Philipp Schönweger aus Partschins sorgte mit „Someone like you“ auf der Trompete sicher für einige Gänsehautmomente und die 3 Schlagzeuger Hannes Reiterer (Vöran), Patrick Künig (Luttach) und Max Calanducci (Schlanders) zeigten dem Publikum in einem Werk alles was eine Marimba zu bieten hat.Schließlich verabschiedete sich Symphonic Winds mit dem Medley „Udo Jürgens – Das Beste!“, wo es noch einmal richtig zur Sache ging.Das unter der künstlerischen Leitung von Alexander Veit stehende Blasorchster Symphonic Winds ist noch am Sonntag in Bozen (Konzerthaus) und am 26. Dezember in Meran (Kursaal) zu hören. Die Konzerte finden jeweils um 20 Uhr statt.