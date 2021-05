Symphonic Winds: 3 Konzerttermine im Juni

An Symphonic Winds, dem aus rund 50 Musikern bestehenden Auswahlblasorchester, haben sich in den vergangenen 30 Jahren bei rund 120 gegebenen Konzerten weit über 60.000 Konzertbesucher erfreut.Bei den diesjährigen Konzerten in Meran, Bozen und Toblach präsentiert sich Symphonic Winds in einem ungewohnten Format: Eine neue, der aktuellen Lage angepasste Konzertform mit kleinerer Besucheranzahl und passendem Hygienekonzept.Das Orchester wird von Alexander Veit geleitet und gemeinsam mit der deutschen Pianistin Katharina Königsfeld und dem ebenfalls deutschen Cellisten Jakob Spahn auf den Südtiroler Konzertbühnen zu hören sein.Samstag 5. Juni im Meraner Kursaal um 20 UhrSonntag 6. Juni im Bozner Konzerthaus um 20 UhrDonnerstag 10. Juni im Euregio Kulturzentrum Toblach um 20 UhrFür das Konzert in Toblach sind Konzertkarten ab 17. Mai von Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr im Euregio Kulturzentrum Toblach, Dolomitenstraße 41, käuflich erwerblich.Telefonnummer: 0474 976151 oder online unter www.kulturzentrum-toblach.euRestkarten am Tag des Konzertes erhält man ab 18 Uhr unter 0474 976151.Für die Konzerte in Bozen und Meran erhält man die Karten ab 28. Mai und 4. Juni von 8.30 bis 11.30 Uhr im Kartenvorverkaufsbüro Meran, Freiheitsstraße 29, Telefonnummer 0473 496030Für das Konzert in Bozen erhält man Restkarten am Tag des Konzertes ab 18 Uhr unter 0471 301 783, in Meran am Tag des Konzertes ab 18 Uhr unter 0473 496 030.Im Rückblick auf die Konzertreihe 2019 „30 Jahre Symphonic Winds“ entstand ein kleiner Trailer:

stol/lmn