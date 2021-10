Taylor Swift bringt Neuaufnahme von „Red“- Album früher heraus

Taylor Swift könne es kaum erwarten, den 13. November mit ihren Fans und dem „neuen/alten Herbst Herzschmerz“ zu feiern, schrieb die Sängerin am gestrigen Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. Am Tag zuvor, eine Woche früher als geplant, werde sie ihre neue Version von „Red“ veröffentlichen. Im Oktober 2012 hatte Swift mit „Red“ ihr viertes Studioalbum mit Songs wie „We Are Never Ever Getting Back Together“ und „I Knew You Were Trouble“ herausgebracht.Anfang August teilte sie mit, dass sie für die Neuauflage unter anderem Kollegen wie Phoebe Bridgers, Chris Stapleton und Ed Sheeran gewinnen konnte.Bereits 2019 hatte Swift angekündigt, nach einem Streit um die Musikrechte an früheren Alben alte Musik als „Taylor's Version“ wieder neu aufnehmen zu wollen.

apa