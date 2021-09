„Thank you for the new music“: Viel Lob für neue Abba-Songs

Dass Benny Andersson und Björn Ulvaeus nach rund 40 Jahren ein neues Album („Voyage“) in Originalbesetzung angekündigt haben, begeistert Fans und Medien.Die beiden am gestrigen Donnerstag veröffentlichten neuen Songs „I Still Have Faith in You“ und „Don't Shut Me Down“ kamen überwiegend gut an.„Ein emotionales, wirklich brillantes Comeback“, lobte etwa die schwedische Zeitung „Expressen“. Es gab aber auch vereinzelt kritische Stimmen.

apa