Thermenplatz: Konzert von Igor Minerva auf Montag verschoben

Das ursprünglich am 18. August geplante Konzert von Igor Minerva und der Band „Notte di note“ wurde aufgrund von Unwetterwarnungen abgesagt und auf Montag, den 22. August um verschoben. Das Konzert findet am Thermenplatz in Meran um 21 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenlos.Die Veranstaltung ist die letzte der Reihe „Midsummer Night“, die die Kurverwaltung Meran mit Unterstützung von privaten Sponsoren organisiert.Igor Minerva und die Gruppe „Notte di Note“ werden ein halbes Jahrhundert der künstlerischen Karriere des bekannten römischen Liedermachers ausführen.