Thermenplatz: Veranstaltungen noch bis Ende August

Auch heuer wieder haben die Verantwortlichen der Therme Meran auf ein reichhaltiges und vielseitiges Programm gesetzt, damit Einheimische wie Gäste eine unbeschwerte Zeit am Thermenplatz verbringen zu können.„Dabei wenden wir ein eigenes Sicherheitsprotokoll an, um den Besuchern neben viel Unterhaltung auch viel Sicherheit zu bieten“, erklären Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter.Die Veranstaltungen am Thermenplatz haben viel Zuspruch durch die Besucher gefunden. Bisherige Highlights waren der Auftritt von Andreas Gabalier im Rahmen von „Kultur on Tour“, sowie die Vasco-Rossi-Coverband „Alta Tensione“, die am vergangenen Sonntag viel ausgelassene Stimmung verbreitet hat.- Am Samstag, 28. August um 20 Uhr gibt die Bürgerkapelle Untermais ein Sommernachtskonzert.- Am 19. und 21. August um 21 Uhr wird es Filmvorführungen geben.- Am 20. August um 21 Uhr wird ein Musikfilm gezeigt.- Am Dienstag, 24. August findet die Vorausscheidung zur Miss-Südtirol-Wahl statt.Alle Events sind kostenlos zugänglich, wobei aufgrund der Covid-Pandemie auf erhöhte Sicherheit gesetzt wird.

