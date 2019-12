Tracy Merano mit „Generation Of Love“

Tracy findet, dass „wir als Gesellschaft noch mehr zusammenhalten müssen, ehrlicher zueinander sein sollten und uns noch mehr wertschätzen müssen“. Sie glaubt, dass unsere Gesellschaft alles habe. „Was wir brauchen, ist Rückbesinnung, was im Leben essentiell ist.“ Gegenseitige Liebe sei alles ist, was der Gesellschaft fehlt, so die Meraner Musikerin. Der Song „Generation of Love“ soll zeigen, dass „wir alle verbunden sind und dass sich alle Generationen gegenseitig brauchen“.





Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung sollten großgeschrieben werden, sagt die Sängerin. Somit möchte sie mit ihrem neuem Song Menschen Mut machen, wie sie betont. „Der Song ist mir vor kurzem eines Abends zu Hause eingefallen und ich bin am nächsten Morgen zu meinem Gitarristen, Stefano Dallaserra, gefahren, dort habe ich es ihm vorgespielt und dann haben wir das Lied zusammen aufgenommen“.Das Video dazu hat Emi Gemassmer von Emi Massmer Emotions gedreht. Im nächsten Jahr wird Tracy’s neues Album „Save Your Soul“ erscheinen. Bis dahin könnt ihr euch den neuen Song von Tracy Merano auf YouTube, Spotify… anhören.

stol