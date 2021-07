Tschumpus Brixen: Konzert „Manuel Randi – Music for Three“ verschoben

Manuel Randi ist ein Großer auf seinem Instrument, ein Gitarrist, dessen Vielseitigkeit es ihm erlaubt, mit hochklassigen Musikern auf nationaler und internationaler Ebene zusammenzuarbeiten.Als Mitglied des „Herbert Pixner Projekt“ In Deutschland, Osterreich, Italien und in der Schweiz auf Tournee, erntet diese Formation mit einer fast endlosen Reihe ausverkaufter Konzerte Ovationen.Begleitet wird Randi bei seinem Tschumpus-Auftritt von Marco Stagni (Kontrabass und E-Bass) und Mario Punzi (Drums). Die 3 Musiker sind perfekt eingespielt und schaffen es, einen Dialog aufzubauen, in dem die 5 Instrumente zu einer Einheit verschmelzen.Von ganz leisen Tönen bis zu feurigen Flamenco-Rhythmen und Rock-Fusion-Explosionen gibt es kaum eine Stimmung, die die 5 nicht leidenschaftlich oder subtil interpretieren.Das Programm bietet Titel aus den letzten 2 CD’s „New Old Songs“, „Toscana“, der neuen CD „Illusion“ und Kompositionen mit einer enormen Bandbreite.Sie verschmelzen verschiedenste Musikrichtungen wie Flamenco, Italienische Folklore, Bossa Nova und afrikanische Einflüsse zu einem eigenständigen Musik-Cocktail.Augrund der Wetterverhälntisse muss das Konzert „Manuel Randi – Music for Three“ im Tschumpus Brixen vom 8. Juli auf Freitag, 9. Juli um 21 Uhr verschoben werden.

