UFO-Summer 2021: Das Open-Air Erlebnis in Bruneck

Termine

Nun ist das Jugend- und Kulturzentrum ein kultureller Begegnungsort unter freiem Himmel. Das Motto nach der Zeit der Entbehrungen lautet: „Sommer und Kino, Musik und Genießen“. Der UFO-Summer findet in der schönen Naturarena vor dem UFO statt und ermöglicht eine optimale Sicht auf die Riesenleinwand und Open-Air Bühne. Das Publikum wird gebeten, frühzeitig zu erscheinen. Das Programm richtet sich an Jugendliche wie an Erwachsene. Alle aktuellen Covid-19 Auflagen werden eingehalten. Der Eintritt ist frei.Dienstag, 27. Juli um 21 Uhr.Open-Air Kino in der UFO-Arena