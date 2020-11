Uriah-Heep-Mitgründer Ken Hensley gestorben

Der Mitgründer der Band Uriah Heep („Lady in Black“) sei friedlich am vergangenen Mittwoch nach kurzer Krankheit eingeschlafen, teilte sein Management mit.„Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass mein Bruder Ken Hensley am Mittwochabend friedlich eingeschlafen ist“, schreibt Hensleys Bruder Trevor in einem Post in den sozialen Medien. „Wir sind alle bestürzt von diesem tragischen und unerwarteten Verlust.“Auch Hensleys ehemaliger Band-Kollege, Leadgitarrist von Uriah Heep Mick Box, bekundet seine Bestüzung in einem Post. Er sei geschockt über die Nachricht von Hensleys Tod. „Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und seiner Frau Monica. Ken hat in seiner Zeit bei Uriah Heep viele tolle Songs geschrieben und dieses musikalische Erbe wird für immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden Ken.“Er soll in Spanien beerdigt werden, wo er mit seiner Frau Monica lebte. Der in London geborene Musiker hatte zwischen 1970 und 1980 in der Band gespielt.

psy/dpa