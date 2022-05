US-Country-Star Mickey Gilley gestorben

Der aus Natchez in Mississippi stammende Musiker sei erst kürzlich von einer Tournee mit 10 Auftritten nach Hause zurückgekehrt. Gilley, ein Cousin von Rock'n'Roll-Star Jerry Lee Lewis, hatte in seiner langen Karriere 17 Nummer Eins Country-Hits, darunter „Room Full of Roses“, „I Overlooked an Orchid“ und „Don't the Girls All Get Prettier at Closing Time“.Einen Schub hatte seine Karriere dank des Western-Melodrams „Urban Cowboy“ aus dem Jahr 1980 mit John Travolta und Debra Winger in den Hauptrollen erhalten, in dem auch er selbst auftrat. Der Film spielte in Gilleys eigenem Honky-Tonk-Club in Pasadena (Texas) und trug dazu bei, Countrymusik und Westernmode auch in großen Städten sowie das Reiten auf mechanischen Bullen in Lokalen populär zu machen.