Verona will Mozart mit einer Konzertwoche würdigen

Als Mozart-Hommage sind vom 5. bis 11. Jänner 2022 Konzerte an den historischen Stätten der Stadt Verona geplant, an denen der Komponist in seiner Jugend auftrat. Der Komponist und sein Vater kamen in Kontakt mit der kulturellen Elite der Stadt, und der Besuch gipfelte am 5. Jänner 1770 in einem Auftritt Mozart in der Sala Maffeiana.Am 5. Jänner wird der 20-jährige Pianist Elia Cecino in der Sala Maffeiana auftreten. Das zweite Konzert findet am 7. Jänner in der Kirche San Tomaso Cantuariense statt, wo „La Divina Armonia“, ein italienisches Ensemble, das auf das Repertoire des Barock und des 18. Jahrhunderts spezialisiert ist, auftreten wird. Am 9. Jänner folgt ein Konzert der Stiftung „Arena di Verona“, das ganz der Kammermusik von Mozart gewidmet ist.Am 11. Jänner wird der Reigen „Mozart in Verona 2022“ im Palazzo della Gran Guardia mit einer Konferenz zum Thema „Der junge Mozart in Verona und seine Darstellung am Cembalo“ abgeschlossen.

