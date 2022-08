Von der Kunst der hohen Stimme

Ende des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren keine Damen auf der Bühne zugelassen, Kastraten übernahmen die weiblichen Partien. Alles war auf die virtuosen Vokal-Akrobaten zugeschnitten – Opern waren rauschende Feste der Stimmen. Der wohl berühmteste Gesangsvirtuose seiner Zeit, Farinelli, hieß eigentlich Carlo Broschi.In Zusammenerarbeit mit dem Librettisten Pietro Metastasio eroberte er die musikalische Welt. Die heutigen Countertenöre knüpfen an diese Tradition an in der Falsett-Technik singen.Gemeinsam mit der Streicherakademie Bozen wird Valer Sabadus das Publikum auf eine Reise durch die Opernmusik jener Zeit entführen. Auf dem Programm stehen neben Arien aus Opern von Komponisten wie Antonio Caldara, Nicola Antonio Porpora oder Georg Friedrich Händel Instrumentalwerke von Antonio Vivaldi und Francesco Maria Veracini.„Was der Countertenor Valer Sabadus bis in schwindelerregende Höhen an Natürlichkeit und Koloratur leistet, ist einfach überwältigend“, lautet das Resümee des „Spiegel“. Mit seiner glasklaren, androgynen Stimme singt Valer Sabadus in der Riege der weltbesten Countertenöre. Seit über einem Jahrzehnt ist der im rumänischen Arad geborene und in Deutschland aufgewachsene Sänger ständiger Gast auf den Bühnen der führenden Opern- und Konzerthäuser der Welt.Mit seinen hoch gelobten Aufnahmen macht er nachhaltig auf sich aufmerksam und wurde dafür bereits zweimal mit dem ECHOKlassikpreis ausgezeichnet. In genreübergreifenden, interdisziplinären und interkulturellen Projekten weiß der Ausnahmekünstler ebenso zu glänzen.Die Streicherakademie Bozen wurde unter der künstlerischen Leitung von Georg Egger im Jahre 1987 vom Südtiroler Musikverein ins Leben gerufen. Sie setzt sich vorwiegend aus Südtiroler Musikern zusammen, die eine reiche Kammermusik- und Orchestererfahrung in bedeutenden Ensembles im In- und Ausland aufweisen können und in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Nachwuchsmusikern ihre Erfahrungen weitergeben.14. August 2022 Vereinshaus Unterinn um 21 Uhr15.August 2022 Stadttheater Sterzing um 21 Uhr16. August 2022 Ragen Haus Bruneck um 20 Uhr18. August 2022 in Bozen