Von Virtuosität bis Gänsehaut: Symphonic Winds begeistern mit Konzert in Vahrn

Unter der musikalischen Leitung von Alexander Veit eröffnete das Orchester Symphonic Winds das Konzert in Vahrn mit einem festlichen, heiteren und temporeichen Eingangswerk, bevor der Star des Abends die Bühne betrat: Jakob Spahn, der Solo-Cellist der Bayrischen Staatsoper. Als einer der besten Solisten seiner Generation verzauberte er das Publikum in Vahrn mit feinstem Cello-Klang, rhythmischen Passagen und wunderschönen Melodien.Neben Spahn standen auch einige Südtiroler als Solisten auf der Bühne: Andreas Unterholzner sorgte mit lässigem E-Gitarrensound für Abwechslung im Konzert. Er präsentierte gemeinsam mit dem Orchester ein Werk, das er während der Pandemie selbst komponiert hatte.Ein Höhepunkt des Abends folgte mit einer beeindruckenden Gesangseinlage aus dem Musical „Elisabeth“. Chantal Ramona Veit in der Rolle der Kaiserin „Elisabeth“ verzauberte das Publikum gemeinsam mit dem charismatischen „Tod“, gesungen von Benedikt Sanoll.Schließlich verabschiedete sich das Orchester mit dem majestätischen Werk „Vitae Aeternum“, bei dem die Musiker noch einmal richtig aufblühten.Für Musikliebhaber bieten sich 2 weitere Gelegenheiten, das Blasorchester Symphonic Winds unter der Leitung von Alexander Veit live zu erleben. Die nächsten Konzerttermine sind am Sonntag, 17. Dezember, im Bozner Konzerthaus und am 26. Dezember im Meraner Kursaal, jeweils um 20 Uhr.