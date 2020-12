Vorfreude auf das Neujahrskonzert aus Wien als Zeichen der Hoffnung

Zum ersten Mal fand das Wiener Neujahrskonzert 1939 statt. Es wurde jedes Jahr fortgesetzt außer 1940. Es findet immer im Großen Saal im Wiener Musikvereinsgebäude statt mit den weltberühmten Wiener Philharmonikern. Und was ist das Besondere an diesem großartigen Orchester? Es ist die Art, wie sie einen Walzer spielen, dessen Ursprung in der Volksmusiktradition steckt.