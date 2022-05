Was passiert, wenn die Ukraine diesen ESC gewinnt?

Nach den gewohnten Regeln des Gesangswettbewerbs müsste der ESC 2023 dann im Land des Gewinners – also in diesem Fall in einem potenziellen Krisengebiet – stattfinden.Die ESC-Veranstalter wollen sich auf Anfrage in diesem Punkt noch nicht festlegen. „Es ist zu früh, über den ESC-Gastgeber vom nächsten Jahr zu spekulieren“, erläuterte ein Sprecher der Europäischen Rundfunkunion EBU in Genf.„Wir konzentrieren uns darauf, im Mai in Turin drei fantastische (Halbfinal- und Final-)Shows zu produzieren, dann werden 40 Länder um den Sieg kämpfen.“ Wenn ein Teilnehmer den ESC gewinne, spreche man in den Wochen und Monaten danach über alle Anforderungen und Zuständigkeiten, die mit der Gastgeberrolle zu tun hätten. Das Finale steigt am kommenden Samstag (14. Mai).