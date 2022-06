Was sich Norbert Rier und Philipp Burger zu sagen haben Was sich Norbert Rier und Philipp Burger zu sagen haben

Kastelruther Spatzen und Frei.Wild: Am Freitag stehen Südtirols berühmteste Musikgruppen beim Alpen-Flair-Festival in Natz gemeinsam auf der Bühne. Das gibt sicher eine super Stimmung. Aber wie sieht es hinter der Bühne aus? Was denkt Norbert Rier über Frei.Wild, was hält Philipp Burger von den „Spatzen“? Das erfahren Sie im folgenden Doppelinterview! + Von Sieglinde Höller