Weltstars unterstützen EU-Kommission im Kampf gegen Coronavirus

Diese sollen für die Entwicklung und den Einsatz von Impfstoffen, Tests und Behandlungen gegen das Coronavirus dienen und den Impfstoff weltweit erhältlich zu machen, sobald er verfügbar ist. „Künstler haben die Macht, einen Wandel anzustoßen. Sie stellen ihr Talent in den Dienst einer großen Sache“, kündigte Ko-Gastgeberin EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen an.Dass am 27. Juni Künstler, Wissenschafter sowie Staats- und Regierungschefs „mit einer Stimme sprechen“ bezeichnete sie als „wahrlich eine seltene Bekundung weltweiten Zusammenhalts“. „Dieser kritische Moment in der Geschichte verlangt von uns allen zusammen zu halten und eine bessere Zukunft für alle schaffen“, sagt auch der als Moderator engagierte US-Schauspieler Dwayne Johnson laut Aussendung der EU-Kommission.„Wir brauchen Gleichberechtigung in der Gesundheitsversorgung und globale Gerechtigkeit. Wir wissen, dass wir nur durch den gemeinsamen Kampf für die Welt, die wir uns wünschen, auf eine gesunde Zukunft für alle hinarbeiten können“, lautet das Statement von der kolumbianischen Sängerin Shakira. In Lateinamerika breitet sich das Coronavirus derzeit besonders stark aus.Die Geberveranstaltung gilt als Höhepunkt der Kampagne „Global Goal: Unite for Our Future“ (dt. Globales Ziel: Gemeinsam für unsere Zukunft„), die am 28. Mai unter der Schirmherrschaft der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestartet und von Bloomberg Philanthropies, der Bill&Melinda Gates-Stiftung und dem Wellcome Trust unterstützt wird.Eine Geberkonferenz Ende Mai hatte Zusagen in Höhe von 7,4 Milliarden Euro erbracht. Seitdem ist die Summe nach Angaben der EU-Kommission auf fast 10 Mrd. Euro angewachsen. “Coronavirus Global Response„ heißt die Initiative, die unter der Schirmherrschaft der Brüsseler Institutionen sowie der Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Saudi-Arabien steht. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO und die Bill&Melinda Gates Stiftung sind daran beteiligt.

apa