Er bringt Stahl zum Schmelzen und nun eine Oper zum Klingen: Ein Elektrolichtbogenofen wird bei der Kammeroper „Il suono del calore“ in Bozen zum ungewöhnlichen Mitspieler von Oboe, Klavier, Schlagwerk und Gesang.<BR \/><BR \/>Die Klänge des mit dem Q-One-System von Danieli Automation ausgestatteten Schmelzofens wurden während der Stahlproduktion aufgenommen und auf die vorgesehenen Tonhöhen abgestimmt. Während der Aufführung werden sie eingespielt und verbinden sich mit der Sopranstimme und den live gespielten Instrumenten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1377807_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der Uraufführung 2025 bei der Expo im japanischen Osaka wird im Kransaal des NOI Techpark in Bozen eine zweite Fassung von „Il suono del calore“ präsentiert. Zu hören sind Sabina von Walther (Sopran), Arnaldo De Felice (Oboe), Giulio Garbin (Klavier) und das Schlagwerkensemble Ichos Percussion unter der Leitung von Gianmaria Romanenghi.<BR \/><BR \/>Die etwa 40 Minuten lange Kammeroper in konzertanter Form widmet sich den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Bilder des Stahlwerks sowie Licht- und Farbwechsel verbinden Musik, Ingenieurkunst und Industriekultur. Zum Erlebnis trägt auch der Raum bei: Über der Bühne der ehemaligen Alumix-Halle hängt noch der historische Brückenkran.<BR \/><BR \/>Die Freie Universität Bozen organisiert und produziert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Konservatorium „Claudio Monteverdi“ Bozen und der Danieli-Group. Das Windkraft Ensemble unterstützt den Abend.<BR \/><BR \/>Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung über die Veranstaltungsseite ist jedoch erforderlich. Diese ist über <a href="https:\/\/www.unibz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.unibz.it<\/a> erreichbar.