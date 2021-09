Westbound zeigen ihr bisher letztes Konzert im Internet

Die Gruppe Westbound holt den unbeschwerten Spätsommer 2019 zurück. Damals, genauer gesagt am 13. September, stand die Band am Rathausplatz in Eppan live auf der Bühne. Viele Fans waren dabei, applaudierten, sangen mit – bevor der Herbst begann und sich im darauffolgenden Jahr das Leben vollkommen änderte.„2 Stunden Optimismus auf der Bühne“, hatte Bandleader Pizzecco damals versprochen. Und Westbound hat dieses Versprechen gehalten – mit Songs aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte. Dieses tolle Konzert kann heute Abend noch einmal erlebt werden – und zwar wählt die Gruppe diesmal YouTube als ihre Bühne. Ab 20.15 Uhr ist der Auftritt der Band auf der Seite zu sehen.Westbound ist nach wie vor mehr als Musik. Westbound ist ein Projekt, das die Welt und ihre Unterschiede kleiner macht. Gemeinsam mit dem Verein Südtiroler Ärzte für die Welt setzen sich die Musikerinnen und Musiker auch weiterhin für das Krankenhaus Attat in Äthiopien ein. „Westbound ist Musik, die gebraucht wird. Helft, damit der Funke überspringt“, appelliert die Gruppe.

