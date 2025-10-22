<b>STOL: Seit nunmehr 10 Jahren gibt es das Kaltern Pop-Festival. Wie ist man damals auf die Idee gekommen bzw. wie ist die Idee zu diesem Festival entstanden?<\/b><BR \/>Elisabeth Ceolan: Der künstlerische Leiter des Haldern Pop Festivals, Stefan Reichmann, brachte dem Präsidenten des Tourismusvereins Kaltern am See Sighard Rainer, vor 10 Jahren die Idee ein, das erfolgreiche Festivalformat aus Nordrhein-Westfalen – das Haldern Pop Festival – auch in Kaltern umzusetzen. Daraus entstand die erste Ausgabe des Kaltern Pop Festivals. Ausgangspunkt war ein experimenteller Ansatz, Musik unterschiedlichster Stilrichtungen an außergewöhnlichen Orten zu präsentieren – eingebettet in die regionale Genusskultur und das herbstliche Ambiente. Ziel war es, einen Ort der Begegnung zu schaffen, an dem Musik, Kultur, Kulinarik und Landschaft harmonisch ineinandergreifen. Seither verbindet das Kaltern Pop Festival hochkarätigen Musikgenuss mit der besonderen Atmosphäre des Kalterer Weindorfs. Nicht umsonst wird das Kaltern Pop Festival auch als Genießer-Festival mit Seeblick bezeichnet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229010_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>STOL: War oder ist es schwierig so ein Event auf die Beine zu stellen?<\/b><BR \/>Ceolan: Ein Festival dieser Größenordnung bringt selbstverständlich viele organisatorische Herausforderungen mit sich und sind nur gemeinsam und durch das Zusammenspiel vieler einzelner Beteiligten möglich - angefangen bei der Koordination nationaler und internationaler Künstler*innen bis hin zur Nutzung besonderer Veranstaltungsorte im Dorf. Auch logistische und infrastrukturelle Aspekte, wie Sicherheit, Zeitplanung und Ticketing, erfordern eine enge Zusammenarbeit vieler. Gleichzeitig ist das große Engagement der lokalen Betriebe, der Gemeinde Kaltern sowie zahlreicher Helferinnen und Helfer ein zentraler Erfolgsfaktor, der die Umsetzung überhaupt erst möglich macht.<BR \/><BR \/><b>STOL: Was hat sich im Laufe der 10 Jahre verändert?<\/b><BR \/>Ceolan: Im Laufe der Jahre hat sich das Kaltern Pop Festival kontinuierlich weiterentwickelt – inhaltlich wie organisatorisch. Was anfangs als musikalisches Experiment begann, hat sich mittlerweile als feste Größe im Kulturkalender etabliert. Die Qualität des Programms ist stetig gewachsen, ebenso wie die Vielfalt der Künstler und die Reichweite des Festivals. Besonders wichtig ist dabei auch die kontinuierliche Einbindung von Südtiroler Bands, die das Programm mit regionalem Charakter bereichern und die lokale Musikszene sichtbar machen. <BR \/><BR \/><b>STOL: An wen richtet sich das Festival? An Einheimische, Jugendliche, an ein alternatives Publikum oder an die Masse?<\/b><BR \/>Ceolan: Das Kaltern Pop Festival spricht bewusst ein breites, generationenübergreifendes Publikum an – sowohl Einheimische als auch Gäste. Durch die genreübergreifende Programmgestaltung richtet es sich an Musikliebhaber*innen mit Interesse an außergewöhnlichen Klängen an besondere Veranstaltungsorte. Gleichzeitig schafft es durch seine Einbindung ins Dorfgeschehen und die offene Atmosphäre auch Raum für spontane Begegnungen, wodurch sich das Festival für ein vielfältiges Publikum öffnet.<BR \/><BR \/><b>STOL: Was waren die Highlights der vergangenen 10 Jahre?<\/b><BR \/>Ceolan: In den vergangenen zehn Jahren gab es zahlreiche musikalische und emotionale Höhepunkte – von internationalen Acts bis zu besonderen Konzertmomenten in Kirchen, urigen Kellern oder versteckten Innenhöfen. Auch das Zusammenspiel von Musik, Kulinarik und Dorfambiente hat immer wieder für unvergessliche Festivalerlebnisse gesorgt. Besonders prägend waren Momente, in denen Künstler*innen und Publikum in engem Kontakt standen und die Atmosphäre des Weindorfs Teil der Inszenierung wurde.<BR \/><BR \/><b>STOL: Gibt es etwas Besonderes zum Jubiläum?<\/b><BR \/>Ceolan: Anlässlich der zehnten Ausgabe wurde das Rahmenprogramm nochmals erweitert: Bereits in der Woche vor dem Kaltern Pop Festival finden mehrere kostenlose Konzerte am Marktplatz und an weiteren Orten im Dorf statt. Zudem wird mit visuellen Elementen wie der passenden Schaufenstergestaltung von Seiten zahlreicher Kaufleute oder dem großen Notenschlüssel am Marktplatz auf diese ganz besondere musikalische Zeit im Weindorf eingestimmt. Auch die spezielle Kalterersee Kaltern Pop Abfüllung unterstreicht den besonderen Anlass.<BR \/><BR \/><b>STOL: Auf was dürfen sich die Festivalbesucher heuer freuen?<\/b><BR \/>Ceolan: Das diesjährige Line-up ist besonders bunt, vielseitig und international besetzt – mit Künstlerinnen wie Sun Kil Moon (US), Pales (FR), Catastrophe (FR), Cantus Domus (DE) & Anne Müller (DE), Dressed like Boys (BE), Fiona-Lee (GB), Silvana Estrada (MEX), Maria De Val (IT-Südtirol), Soft Loft (CH), Lava Lovers (IRL-FR-AF), Maxjoseph (DE), The Legendary St. Pauls Tschäss Bänd (IT-Südtirol), Turbo Trööt (IT-Südtirol) und noch einige mehr. Die Besucherinnen erwartet Musik aus aller Welt an außergewöhnlichen Orten – vom Katholischen Vereinshaus, dem Südtiroler Weinmuseum, der Franziskanerkirche, urigen Kellern und versteckten Innenhöfen. Das Kaltern Pop Festival verspricht erneut besondere musikalische Erlebnisse in einem einzigartigen Ambiente. <BR \/><BR \/><b>STOL: Gibt es schon Pläne für die kommenden Jahre?<\/b><BR \/>Ceolan: Nach zehn erfolgreichen Jahren wird auch für die Zukunft am Konzept des Kaltern Pop Festivals festgehalten. Die Kombination aus musikalischer Qualität, besonderen Veranstaltungsorten und regionaler Verankerung bleibt dabei zentral. Gleichzeitig ist es Ziel, das Festival behutsam weiterzuentwickeln – mit neuen künstlerischen Impulsen, nachhaltiger Planung und einer engen Einbindung der lokalen Gemeinschaft.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.kaltern.com\/de\/kaltern-pop-festival.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tickets für das Festival können Sie auch online auf dieser Seite kaufen. <\/a><\/b>