Zweites Maßnahmenpaket für die Kultur

Kunstschaffende erhalten Beihilfen von 2000 Euro

Kultur und Kunst ins öffentliche Bewusstsein rücken

Kunst und Kultur als wesentlicher Teil der Wirtschaft“

Kultur erobert öffentliche Räume zurück

Podium für Kunstschaffende

Erstes Maßnahmenpaket im März

Ein ermutigendes Signal in Richtung Kunst und Kultur geben auf Anregung von Landesrat Philipp Achammer die 3 Kulturlandesräte gemeinsam: Ermutigend für die Akteure selbst, aber auch für jene, die im Lockdown das reale kulturelle Leben im Corona-Alltag vermisst haben. Die 3 Kulturabteilungen des Landes Südtirol haben gemeinsam ein zweites Unterstützungspaket in Höhe von einer Million Euro für Kulturschaffende geschnürt.Dieses zweite Kulturmaßnahmenpaket sieht einerseits eine Aufstockung des Beihilfenbudgets für freischaffende Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Bildende Kunst, Theater, Tanz und Performance, Musik, Literatur und Film vor. Die Koordination liegt in den Händen der Abteilung Deutsche Kultur. Diese wird im Laufe der kommenden Woche die Informationen für die Kunstschaffenden vorbereiten, sodass diese ab übernächster Woche um die Beihilfen in Höhe von 2000 Euro ansuchen können.Neben der Förderung sollen den Künstlerinnen und Künstlern andererseits Auftrittsmöglichkeiten geboten werden – unter den wegen des Coronavirus veränderten Rahmenbedingungen. Um dafür Plattformen und neue Formate entstehen zu lassen, hat die Kulturabteilung die Zusammenarbeit mit kulturellen Organisationen gesucht und gefunden.„Ziel dabei ist es, die Unterstützungsmaßnahme in einen kulturellen Aktionsreigen einzubetten“, erklärt Landesrat Achammer, der zusammen mit Landesrat Daniel Alfreider und Landesrat Giuliano Vettorato die Südtirolerinnen und Südtiroler einlädt, mit der Vielfalt von Kultur wieder direkt in Kontakt zu treten – unter Einhaltung der geltenden Sicherheits- und Schutzvorkehrungen. Alle anderen Kulturinstitutionen und -organisationen sind eingeladen, sich der Initiative anzuschließen und mitzumachen.Die 3 Kulturlandesräte sind sich in einem einig: „Wir wollen damit deutlich machen, dass die lokale Kulturszene nicht nur ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, sondern auch ein wesentlicher Teil unseres Wirtschaftslebens ist“, betonte Landesrat Achammer jüngst bei einem Treffen der drei Kulturabteilungen des Landes. Es gehe nun auch darum, den öffentlich zugänglichen Kulturräumen „wieder Leben einzuhauchen“.Dieses Unterstützungspaket wolle man auch dafür nutzen, „die Bedeutung von Kultur zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern und allen im Kulturbereich tätigen Vereinen und Verbänden nach außen zu tragen“, erklärte Landesrat Alfreider. „Auch wenn viele kulturelle Initiativen während des Notstandes entstanden sind, sind sie kein langfristiger Ersatz für das kulturelle Schaffen.“Zusammen mit den Vereinigten Bühnen Bozen und der Stiftung Haydn, dem Teatro Stabile sowie dem Euregio Kulturzentrum Toblach, dem Kreativ-Cluster BASIS Vinschgau und der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung, dem ASTRA-Zentrum für junge Kultur und der Kunsthalle West – um nur einige Organisationen zu nennen – will man nach einer über Wochen anhaltender Corona-Pause der Kunst und Kultur wieder ihren anberaumten Platz zurückgeben. Von Juni bis Oktober 2020 werden an mehreren Orten landesweit Veranstaltungsformate umgesetzt, die den Südtiroler Künstlerinnen und Künstlern ein Podium bieten.„Wir wollen neue kulturelle Veranstaltungsformate und Aktionen umsetzen“, erklärt Landesrat Vettorato, „und die Bevölkerung einladen, sich mit Musik, Literatur, Kunst, Theater oder Film aus Südtirol auseinanderzusetzen.“Ein erstes Kulturmaßnahmenpaket war bereits im März auf Initiative von Landesrat Achammer geschnürt worden. Auf der Grundlage der bestehenden Förderrichtlinien erhielten Künstlerinnen und Künstler, die sich im Corona-Lockdown digitaler Ausdrucksmittel bedienten, vom Land eine Pauschalunterstützung von 600 Euro. Dieses zweite Kulturmaßnahmenpaket sei auch als Initiative zu verstehen, um die „Kultur und Kunst wieder verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit“ zu bringen, betont Landesrat Achammer.

eva