Im Gespräch erklären der Präsident der Stiftung Haydn Paul Gasser und der Künstlerische Leiter des Haydn Orchesters Giorgio Battistelli, ihre Positionen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222914_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>In den vergangenen fünf Jahren hat Battistelli die künstlerische Arbeit der Stiftung maßgeblich geprägt – zunächst im Konzertbereich und seit 2024 auch in der Oper. Unter seiner Leitung entstanden zahlreiche Projekte, die sowohl beim Publikum als auch in der Fachwelt große Anerkennung fanden. <BR \/><BR \/>Warum hat der Römer, der sich in Bozen wohl zu fühlen schien, nun diese drastische Entscheidung getroffen? Auch Paul Gasser, Präsident der Stiftung Haydn, kann sich keinen Reim darauf machen und bedauert den abrupten Abgang von Giorgio Battistelli. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Giorgio Battistelli, Komponist und Kurator mehrerer Festivals in Europa hätte eigentlich noch für die Programmgestaltung 2026\/27 verantwortlich zeichnen sollen. Nun ist er „unerwartet“ zurückgetreten. Was ist geschehen?<\/b><BR \/>Paul Gasser: Der Verwaltungsrat wurde am Samstagabend über die Entscheidung von Giorgio Battistelli informiert, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlege. Wir bedauern diesen Schritt, der auch für uns überraschend kommt. Der Verwaltungsrat wird in den kommenden Tagen zusammentreten, um die nächsten Schritte festzulegen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Man hört, Giorgio Battistelli spreche von „unüberbrückbaren Differenzen“…<\/b><BR \/>Gasser: Wir haben Giorgio Battistelli bereits im Frühsommer eine Verlängerung seines Vertrags als Künstlerischer Leiter der Stiftung Haydn bis 2029 vorgeschlagen. Nach zunächst positiv bekundeter Rückmeldung hat er seine Entscheidung nun revidiert. Wir nehmen die persönliche Einschätzung des Künstlerischen Leiters zur Kenntnis, auch wenn sie uns überrascht und nicht nachvollziehbar ist; unterschiedliche Auffassungen können in jeder Zusammenarbeit entstehen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222917_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Es wird in allen Richtungen spekuliert. Gemunkelt wird auch, dass der Austritt mit der umstrittenen Nominierung der neuen künstlerischen Leiterin des Opernhauses La Fenice zu tun haben soll. Immerhin haben auch die Musiker des Haydn Orchesters die Solidaritätsbekundungen des Klangkörpers von Venedig gegen Beatrice Venezi unterschreiben…<\/b><BR \/>Gasser: Nein, nach unserer Einschätzung besteht keinerlei Zusammenhang.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Hinter vorgehaltener Hand sollte sie nicht nur als Gastdirigentin eingeladen werden, sondern als ständige Dirigentin des Haydn Orchesters von Battistelli vorgeschlagen worden sein. Stimmt das?<\/b><BR \/>Gasser: Mit Beatrice Venezi haben wir in der Vergangenheit einige Male gut zusammengearbeitet, sie war jedoch nicht als ständige Dirigentin vorgesehen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie geht es nun weiter? Wer übernimmt ad interim die Leitung?<\/b><BR \/>Gasser: Der Verwaltungsrat wird in den kommenden Tagen das weitere Vorgehen beschließen. Ziel ist es, zeitnah eine geeignete Nachfolge für die künstlerische Leitung zu finden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222920_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Haben Sie schon Wunschkandidatinnen oder Kandidaten?<\/b><BR \/>Gasser: Wir werden zunächst die Modalitäten des Auswahlverfahrens festlegen. Qualität, Erfahrung, künstlerische Kompetenz und der Bezug zur Region werden dabei ausschlaggebende Kriterien sein.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Die neue Konzert- und Opernsaison wurde vergangene Woche eingeleitet. Bleibt das Programm genauso aufrecht?<\/b><BR \/>Gasser: Ja, selbstverständlich. Das Programm der laufenden Saison ist vorbereitet und wird wie geplant fortgeführt.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie gehen die Musikerinnen und Musikern mit dieser Nachricht um? Giorgio Battistelli war im Klangkörper hochgeschätzt, die Unsicherheit wird sie verwirren. Ein erdenklich falscher Moment für die Nachricht, nehme ich an, denn ab heute wird in Zusammenarbeit mit dem Teatro Stabile „Oedipus Rex“ von Igor Stravinsky aufgeführ.<\/b><BR \/>Gasser: Diese Nachricht kommt s für alle überraschend. Die Direktion und der Verwaltungsrat stehen in engem Austausch mit dem Orchester. Die künstlerische Arbeit wird ohne Unterbrechung fortgesetzt. Dies gilt auch für Produktion „Oedipus Rex“ mit dem Teatro Stabile. <BR \/><h3>\r\nDie Erinnerung bleibt<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1222923_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Weißt du, Giorgio, ich sage dir, es gibt technisch gesehen bessere Orchester als das Haydn, aber diese Musiker schenken mir Musik, sie kreieren Musik“, sagte der international gefeierte Dirigent Kent Nagano auf einem nächtlichen Spaziergang über den Waltherplatz zu Giorgio Battistelli. Aus diesem Grund war er nach Bozen gekommen, denn er glaubte und glaubt an das Potential unseres Klangkörpers. <BR \/><BR \/><BR \/>Nach fünf Jahren aber sah der Künstlerische Leiter keine Möglichkeit mehr, das Haydn Orchester international zu etablieren, was aber sein großer Plan gewesen war. Warum der Komponist nun so abrupt das Handtuch schmiss, erklärt er im Gespräch.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222926_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Sie verlassen das Haydn Orchester entzaubert…<\/b><BR \/>Giorgio Battistelli: Enttäuscht, würde ich sagen, da ich der Meinung bin, dass das Haydn Orchester ein großes Potential hätte, das nicht ausgeschöpft wird. Bei meinem Eintritt hatte ich ein Projekt entworfen, das ich während meiner Leitung entwickeln wollte, das nun unterbrochen wird.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Weil Sie nun das Haydn Orchester verlassen oder weil es unterschiedliche Perspektiven gibt?<\/b><BR \/>Battistelli: Weil es unterschiedliche Ansichten über die Zukunft des Orchesters gibt. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Wollte das Orchester nicht an einem Strang ziehen, oder wer nicht?<\/b><BR \/>Battistelli: Das Orchester ist sehr flexibel, es ist bereit, sich einzulassen, aber ich muss natürlich den Anweisungen des Verwaltungsrats, des Präsidenten und der Generaldirektorin folgen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie ja bereits Ihre Vorhaben genannt, diese wurden gutgeheißen. Was hat sich nun verändert?<\/b><BR \/>Battistelli: Die Dinge haben sich nach und nach verändert, vor allem besteht das Problem darin, dass es zu einer Überschneidung meiner Rolle gekommen ist, zu einer Überlagerung. Das heißt, das Künstlerische muss vom künstlerischen Leiter entschieden werden und nicht von anderen. Dies hat intern zu Verwirrung geführt. Dies hat auch Schwierigkeiten bei der Anerkennung meiner Rolle innerhalb des Orchesters gebracht. Ich bin kein „Konzepteschreiber“. Ich wollte am strategischen und kulturellen Wachstum der Stiftung Haydn auf regionaler und internationaler Ebene teilhaben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222929_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Und hier sahen Sie keine Möglichkeit mehr?<\/b><BR \/>Battistelli: Ich war in dieser Hinsicht machtlos. Ich habe nur über die Programme entschieden – nur teilweise.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Ich denke aber, dass Sie gerade aufgrund Ihres intellektuellen Hintergrundes als Künstlerischer Leiter ausgewählt worden sind…<\/b><BR \/>Battistelli: Schon von Beginn an hatte ich die Zukunft des Haydn Orchesters vor Augen. Mein Gedanke war immer: Wie soll es sich in fünf Jahren präsentieren? Aber ich wurde nicht angehört.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was war konkret Ihre Vision?<\/b><BR \/>Battistelli: Das Haydn Orchester sollte Bezugspunkt für die Musikkultur und die Konzerttätigkeit in der Region sein, verwurzelt in der kulturellen und künstlerischen Identität des Gebiets, aber mit einer nationalen und internationalen Ausstrahlung. Ich hatte Pläne für die Zusammenarbeit mit internationalen Strukturen. Das bedeutete auch, die Essenz des Haydn Orchesters nach außen zu tragen; man darf sich nicht abschotten. Dabei dachte ich konkret an eine Reihe von Kooperationen mit europäischen Theatern und Festivals, mit den wichtigen italienischen Institutionen wie dem maggio musicale fiorentino oder mit Amsterdam, mit der Oper Linz etwa. Ich bin als künstlerischer Leiter ein 'Baumeister' sozusagen; es liegt in meiner Natur, etwas aufzubauen, nicht zu bewahren. Der Wettbewerb auf nationaler und internationaler Ebene ist sehr groß. Daher muss man in Projektplanung und Kreativität investieren. Man darf sich nicht abschotten und nur an die lokalen Bedürfnisse denken, denn sonst dreht man sich immer im Kreis. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222932_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Deshalb nun diese so abrupte Entscheidung, alles hinzuwerfen?<\/b><BR \/>Battistelli: Ich habe verstanden, dass die Stiftung kein Interesse an meiner Strategie hatte. In diesen fünf Jahren haben wir zwar viel erreicht. Aber man muss die Dinge weiterentwickeln; man muss sie teilen. Auch gab es Entscheidungen, die getroffen wurden, ohne mich einzubeziehen. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Zum Beispiel?<\/b><BR \/>Battistelli: Zum Beispiel „Oedipus Rex“ gestern Abend, eine Kooperation mit dem Teatro Stabile von Bozen. Dies war nicht meine Entscheidung, aber ich verstehe, dass es notwendig ist, sich auszutauschen. Ich schätze den Intendanten Walter Zambaldi sehr. Doch wenn die Ressourcen begrenzt sind, gibt es Grenzen. Man muss die finanziellen Lasten verteilen, ohne die Saison zu gefährden. <BR \/>Wenn ich also wütend sage: „Ich gehe“, dann meine ich damit, dass ich enttäuscht bin. Ich hatte ein gutes Verhältnis zum Präsidenten Paul Gasser, in seinem Fachgebiet ein kompetenter Mann. Er kommt aus einer ganz anderen Kultur als ich, aber es hat gut funktioniert, wir haben uns vertraut. Jeder hatte Achtung vor den Kompetenzen und Rollen des anderen. Dasselbe gilt für die Generaldirektion. Doch in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, dass sich völlig unterschiedliche Positionen entwickelt haben – vor allem, was die zukünftige Ausrichtung des Orchesters betrifft. Wir haben mit Kent Nagano etwa Projekte entwickelt, Ottavio Dantone und Michele Mariotti als Dirigenten engagiert – außergewöhnlichen Leuten mit internationalen Karrieren Raum gegeben.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Und wie erleben Sie das Haydn Orchester heute?<\/b><BR \/>Battistelli: Ich bin der Meinung, dass es ausbaufähig wäre. Es gibt Begeisterung, die Dinge voranzutreiben, und auch eine große Kompetenz, genau zu verstehen, worum es geht. Die Musikerinnen und Musiker sollten sich international messen, denn sie haben das Zeug dazu. Das bedeutet nicht, die Region zu verlassen, sondern aus der Region herauszugehen und den hiesigen Reichtum in die Welt zu tragen. Das Haydn Orchester muss wie ein mittelalterlicher Ritter den höchsten Punkt im Schloss bewohnen, hinausgehen, Pakte schließen, siegreich sein und zurück in die Burg kehren – mit all den Schätzen, die es erbeutet hat.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1222935_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Eine verpasste Chance also?<\/b><BR \/>Battistelli: Vielleicht ja. Schade, dass es so gekommen ist. Ich hatte mit dem Orchester einen Weg von hoher Qualität eingeschlagen, und hoffe, dass er wieder aufgenommen wird, vielleicht mit einer anderen künstlerischen Leitung. Dem Orchester bleibe ich verbunden, auch der Region. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Und was wünschen Sie dem Orchester?<\/b><BR \/>Battistelli: Ich wünsche ihm, dass es den Weg, den wir gemeinsam begonnen haben, weitergeht, ihn weiterentwickelt und sich noch mehr als Orchester von Bozen und Trient etabliert. Es hat das Potential eines internationalen Orchesters.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wer wäre Ihre ideale Nachfolgerin oder Ihr Nachfolger?<\/b><BR \/>Battistelli: Ich wünsche mir auf jeden Fall einen internationalen künstlerischen Leiter oder eine Leiterin. Denn es braucht einen weiteren Schub nach vorne.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Vergessen Sie diese Erfahrung nicht…<\/b><BR \/>Battistelli: Ich bewahre sie in meinem Herzen.<BR \/><h3>\r\nStiftung Haydn<\/h3>Das Haydn Orchester wird am 24.10.1960 mit Unterstützung der regionalen Kultur- und Politiklandschaft gegründet. Heute ist das Orchester das Herzstück aller Projekte (Musik, Oper und Tanz) der Stiftung Haydn. Jährlich erhält diese einen Finanzierungsbeitrag von der Regionalregierung. 2025 betrug dieser 3.750.000 Euro. Im Juni begann die neue Saison mit einem abwechslungsreichen Programm für den Sommer und vielen Veranstaltungen in der gesamten Region, darunter Opern, Konzerte und Tanzaufführungen, bei denen im Laufe des Jahres Originalproduktionen und Koproduktionen aufgeführt werden.<BR \/><BR \/>Eva Bernhard