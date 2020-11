Musikalischer Adventskalender: Schüler mit Weihnachtskonzerten im Netz

Nicht mit den gewohnten Konzertbeiträgen in der Evangelischen Christuskirche und in der Dominikanerkirche, aber mit einem musikalischen Adventskalender, den Sie auf der Homepage der Schule einsehen und in den Sie hineinhören können: www.gymnasium.bz.it (ab 1. Dezember 2020).Von Bach bis Metallica reichen die musikalischen Darbietungen, solistisch und in größeren Ensembles, nachdenklich still und dann wieder aufrührend, bewegt und bewegend.Wer gesehen hat, was diese jungen Musiker in den letzten Monaten miterlebt haben, die Mischung von Präsenz- und Fernunterricht, dann den kompletten Wechsel von Präsenz- auf Videounterricht, das zunehmend reduzierte so wichtige soziale Umfeld, die organisatorischen Unsicherheiten, wer erlebt hat, wie sehr die Schüler mitgeholfen haben, den Schul- und Unterrichtsbetrieb trotz allem gemeinsam mit den Lehrpersonen in den vielfach wechselnden Anforderungen aufrecht zu erhalten und umzusetzen und immer wieder neue Lösungen zu finden, der kann wirklich stolz darauf sein, gemeinsam mit diesen jungen Leuten arbeiten zu dürfen.Auch die Aufnahmen der Musikstücke konnten mit Hilfe der Schüler trotz allem ermöglicht werden und wir hoffen, allen Interessierten ein bisschen Freude mitgeben zu können.

stol