Max von Milland ist mittlerweile eine feste Größe in der Südtiroler Musikszene und auch weit über die Landesgrenzen seiner Heimat hinaus bekannt. Nun veröffentlicht er sein neues Werk mit dem Titel „Lei Liebe“. Darauf zu hören sind bereits veröffentlichte Songs wie „Kimm mit (Oh Judith)“, der Titelsong „Lei Liebe“ sowie „Danke (Dass’di gib)“ – die aktuelle Single des Brixner Songwriters.<BR \/><BR \/>Passend zur aktuellen Single überrascht Max von Milland sein Publikum auf den Social-Media-Kanälen mit unterhaltsamen Kurzfilmchen: Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie und im übertriebenen „Beauty-Doc-Look“ nimmt er darin augenzwinkernd ein bestimmtes Klischee von Menschen aufs Korn – genau passend zum Refrain des Songs: „Danke, dass es di gib, donn woass i wia i net sein will“.<BR \/><BR \/>\n\n<p>https:\/\/www.instagram.com\/reel\/DZ75SigIEcY\/?igsh=MW5yd3NkcDZjcWgxMg==<\/p>\n\n<BR \/><BR \/>„Der Song soll den Menschen eine neue Perspektive für den Alltag aufzeigen, nämlich: Lasst euch nicht von anderen Leuten ärgern, sondern seid dankbar, dass sie euch vor Augen führen, wie ihr selbst nicht sein wollt – und nehmt natürlich nicht alles zu ernst“, so Max von Milland.<BR \/><BR \/>Zusammen mit seiner Band „Max von Milland & Die Brennenden Herzen“ geht es dann auch ab Juni auf Tournee. Neben Konzerten in Bayern, Österreich wird die eindrucksvolle Live-Band auch zwei Konzerte in Südtirol spielen: Am 28. November im renommierten Gustav-Mahler-Saal in Toblach und am 6. März im Kurhaus in Meran.