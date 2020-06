Neue Spur im Fall des gestohlenen Van-Gogh-Gemäldes

Experten gehen davon aus, dass es sich um das Original handelt. Denn auf der Rückseite des Gemäldes befinden sich einzigartige Kennzeichen. Die Polizei untersucht die Fotos. Das Bild „Frühlingsgarten. Der Pfarrgarten von Nuenen“ aus dem Jahre 1884 war in der Nacht zum 30. März aus dem Museum Singer-Laren in der Nähe von Amsterdam gestohlen worden. Das Werk mit einem Wert von mehreren Millionen Euro war eine Leihgabe des Groninger Museums.Die jetzt veröffentlichten Fotos waren nach dem Bericht der Zeitung zunächst dem auf Kunstdiebstähle spezialisierte Detektiv Arthur Brand zugespielt worden. „Das Bild ist leicht beschädigt, aber es sieht sonst noch gut aus“, sagte Brandt dem „Telegraaf“. Der Kunstdetektiv vermutet, dass die Diebe in kriminellen Kreisen einen Käufer suchten.Auf den Fotos ist auch das niederländische Buch „Meisterdieb“ zu sehen, über einen spektakulären Brand von Gemälden von Vincent Van Gogh aus dem Amsterdamer Van Gogh Museum 2002. Diese Bilder waren 2016 in Italien in der Villa eines Mafia-Bosses gefunden worden.Van Gogh (1853-1890) hatte „Frühlingsgarten“ im Garten seiner Eltern in dem südniederländischen Ort Nuenen gemalt. Dort war sein Vater Pfarrer. Der Direktor des Groninger Museums, Andreas Blühm, reagierte gegenüber der Nachrichtenagentur ANP erleichtert: „Einerseits tut es weh, aber es ist auch eine Erleichterung. Das Gemälde gibt es noch.“

apa