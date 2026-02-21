Der Kreuzweg - ein Bilderzyklus mit 14 Stationen - entstand zum 400. Jahrestag der Weihe der Basilika. Zur Realisierung hatte die für den Petersdom zuständige Fabbrica di San Pietro einen internationalen Wettbewerb ausgeschrieben, den Dürr für sich entschied. Seine Ölgemälde sind nun jeweils während der Fastenzeit ausgestellt.<BR \/><BR \/>Manuel Andreas Dürr, geboren 1989, ist freischaffender Künstler aus Biel. Sein Handwerk lernte er unter anderem in Florenz. Außerdem hat er Kunstgeschichte, Philosophie und Slawistik in Bern und Freiburg studiert.