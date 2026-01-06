Seine letzte Soloplatte „24K Magic“ mit Songs wie „That's What I Like“, „Finesse“ und „Versace on the Floor“ erschien Ende 2016. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 damals sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres. <BR \/><BR \/>Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade „Die with a Smile“, mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit „APT“. 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte „An Evening with Silk Sonic“ heraus.