Neujahrskonzert 2021 wohl ohne Publikum

Wenn Salzburg gegen Bayern München im leeren Stadion spielen könne, müsse auch das Neujahrskonzert möglich sein, sagte er in der „Tiroler Tageszeitung“ vom Samstag. „Also ich denke, es wird ein Neujahrskonzert geben, aber ich fürchte ohne Publikum.“ Die Philharmoniker hatten zuletzt betont, zur Not auch im leeren Wiener Musikverein zu spielen.Wann Kultureinrichtungen wie Kinos, Theater oder Opernhäuser generell wieder ihren Betrieb in Österreich aufnehmen können, ließ Kulturminister Kogler im Interview offen. „Hier muss ich in meiner Prognose vorsichtig sein, aber ich hoffe, so rasch wie möglich. Das fehlt uns allen.“

apa/stol