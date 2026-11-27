<b>von Alexandra Geyr<\/b><BR \/><BR \/>Vor rund 40 Jahren begann die außergewöhnliche Karriere von Nick Wilder. Geboren 1952 auf der Insel Fehmarn, machte er zunächst als Sportler auf sich aufmerksam: 1977 wurde er Windsurf-Weltmeister und gründete im selben Jahr sein erstes Windsurfgeschäft in Dänemark. <BR \/><BR \/>Nach einem Studium der Holzwirtschaft wanderte er in die USA aus – ein Schritt, der sein Leben grundlegend veränderte. Erst mit fast 40 Jahren begann Wilder eine Schauspielkarriere, die ihn bis nach Hollywood führte. Er wirkte unter anderem in Stargate von Roland Emmerich sowie in zahlreichen US-Serien mit. Im deutschsprachigen Raum wurde er vor allem durch seine Rolle als Werbefigur „Herr Kaiser“ einer bekannten Versicherungsgesellschaft, sowie als Schiffsarzt „Doc Sander“ in der beliebten TV-Reihe Das Traumschiff bekannt. Neben seiner Schauspielkarriere ist Wilder leidenschaftlicher Musiker und spielt neben Gitarre auch Ukulele und Mundharmonika. 27 Jahren lang lebte Wilder mit seiner Frau, der Südtiroler Schauspielerin Christine Mayn, im US-Bundesstaat Montana, mehrere Monate im Jahr verbrachten sie in ihrer alten Heimat Deutschland und Südtirol. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit Richard Opper hat Nick Wilder den historischen Thriller „Vaterliebe“ (Originaltitel: „Father Love“) veröffentlicht. Der Roman erzählt eindringlich von Identität, Schuld, der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und den Ursprüngen von Hass. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389876_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Bibliothek Ballhaus in Neumarkt liest Nick Wilder aus seinem Buch. Die darin behandelten Themen haben gerade in Südtirol und darüber hinaus große Aktualität: Was dem Protagonisten Alex widerfährt, lässt sich auf Entwicklungen und gesellschaftliche Fragen unserer heutigen Zeit übertragen.<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt des Buchs steht Alex, ein junger Mann, den es aus Deutschland und von seinem Vater forttreibt – auf der Suche nach einem Leben, das ihm mehr bietet als Kälte und innere Leere. Seine Reise führt ihn in eine Welt, in der er zum ersten Mal Wärme, Menschlichkeit und Hoffnung erfährt. Doch was zunächst wie ein Neuanfang erscheint, entwickelt sich zunehmend zu einer Konfrontation mit seiner eigenen Vergangenheit. Denn die Flucht bringt keine Erlösung. Stattdessen führt sie Alex tiefer hinein in die Fragen, die ihn seit jeher begleiten: <BR \/><BR \/>Wie viel Verantwortung trägt ein Sohn für die Schuld seiner Vorfahren? Lässt sich Herkunft jemals ganz hinter sich lassen? Zwischen Europa, Amerika und dem Nahen Osten entfaltet sich eine vielschichtige Erzählung über inneren Widerstand, Identitätsverlust und die gefährliche Anziehungskraft extremistischer Ideologien. Alex gerät dabei immer stärker in einen Strudel aus Zweifel und Orientierungslosigkeit – und muss entscheiden, welchen Weg er einschlagen will.<BR \/><BR \/>Zehn Jahre hat die Arbeit an „Vaterliebe“ gedauert – ein Jahrzehnt des Erinnerns, Ringens und Schreibens. Für Nick Wilder ist dieses Buch weit mehr als ein literarisches Projekt: Es ist ein zutiefst persönliches Werk, das auf seiner eigenen Familiengeschichte basiert. Gemeinsam mit Richard Opper hat er daraus einen Roman geschaffen, der nun auf 602 Seiten vorliegt – ein „schweres Buch“ im wahrsten Sinne.<BR \/><BR \/>Wilder hat sich mit „Vaterliebe“ seine eigenen Erlebnisse von der Seele geschrieben. Der Impuls dazu reicht weit zurück: „Bereits als Jugendlicher spürte ich, dass in der vermeintlichen Idylle meiner Heimat auf Fehmarn etwas nicht stimmte. Es war ein eher diffuses, schwer greifbares Gefühl, das mich begleitete und über Jahre hinweg nicht mehr losließ“, so Wilder. Mit der Zeit verdichtete sich diese innere Unruhe. Fragen nach Herkunft, familiären Verstrickungen und unausgesprochenen Wahrheiten wurden immer drängender – bis sie sich schließlich nicht mehr verdrängen ließen. „Mein Vater war im Dritten Reich Offizier der berüchtigten Waffen SS, er kannte Himmler und Heydrich persönlich, hatte dies und seine Gesinnung aber bis zu seinem Tod im Jahr 1998 stets geleugnet. Damit musste ich erst einmal fertigwerden“ beschreibt Wilder seine innere Zerrissenheit. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389879_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Das Schreiben wurde für mich zu einem Weg, meine Kindheit und Jugend zu hinterfragen und das Schweigen zu brechen“. Ich hatte Jahre lang Alpträume, und mein Vater hatte mir immer Angst eingeflößt. Das Schreiben an dem Buch war eine Art Therapie für mich, und die Alpträume haben aufgehört“ sagt Wilder abschließend.<BR \/><BR \/>„Vaterliebe“ ist somit nicht nur ein Roman, sondern auch ein Akt der Aufarbeitung. Die Verbindung aus persönlicher Erfahrung und literarischer Gestaltung verleiht dem Werk eine besondere Intensität. Gemeinsam mit Opper gelang es Wilder, aus individuellen Erlebnissen eine Geschichte zu formen, die weit über das Private hinausgeht – hin zu universellen Fragen von Schuld, Identität und der Suche nach Wahrheit.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389882_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Obwohl „Vaterliebe“ auf einer wahren Geschichte basiert, ist der Stoff literarisch verarbeitet und fiktional ausgestaltet. In einer Zeit, in der Hass und Antisemitismus wieder stärker sichtbar werden, gewinnt das Buch gerade jetzt zusätzliche Aktualität. Es ist ein Werk, das erschüttert, berührt und zugleich mahnt. Es ist ein Roman, der nicht nur unterhält, sondern zum Nachdenken anregt – über Familie, Verantwortung und die tiefen Spuren, die fehlende Liebe hinterlassen kann. Es ist ein Buch, das aktuelle gesellschaftliche Spannungen aufgreift und zugleich eine zutiefst persönliche Geschichte erzählt – eindringlich, verstörend und hochaktuell – ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen kann.<BR \/><BR \/>Am heutigen 27. November findet um 19.30 Uhr in der Bibliothek im Ballhaus in Neumarkt eine Lesung aus dem Buch „Vaterliebe“ statt. Unter dem Leitgedanken „Wie fängt Hass an?“ geht es an diesem Abend nicht nur um die Inhalte des Buches, sondern auch um rechte Parolen, den Einfluss auf junge Menschen und die Frage, wie der Zusammenhalt unserer Gesellschaft gestärkt werden kann. Ein Abend zum Zuhören, Nachdenken und gemeinsamen Austausch.