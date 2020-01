Nutzer-Rekord für Online-Dienst „Biblio 24“

Die Zahl der Nutzenden von Biblio 24 hat 2019 einen neuen Rekord verzeichnet: Mit 133.760 Entlehnungen hat die digitale Bibliothek gegenüber dem Vorjahr eine 30-prozentige Steigerung erfahren. Insgesamt 4871 User, um 1640 mehr als 2018, haben den Service genutzt. Im Juli 2019 wurde erstmals die Grenze der 12.000 monatlichen Entlehnungen überschritten.





as digitale Dienstangebot der Südtiroler Bibliotheken stellt seinen Nutzern und Nutzerinnen gratis über 17.000 eMedien zur Verfügung. Voraussetzung, um den Online-Dienst zu nutzen, ist die Mitgliedschaft in einer öffentlichen Bibliothek. Nutzende können aus einem reichen Angebot an Tageszeitungen, Wochenmagazinen, eBooks - darunter Romane und Sachbücher für Erwachsene sowie Jugendliteratur - und Hörbüchern auswählen und das zu jeder Zeit und von jedem Ort aus, auch wenn die Bibliotheken geschlossen sind. Biblio 24 wird vom Amt für Bibliotheken und Lesen der deutschen Landeskulturabteilung zusammen mit der Landesbibliothek „Dr. Friedrich Teßmann“ betreut und von der Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt.Weitere Informationen finden sich auf den Webseiten des Landes zum Thema Kultur/Bibliotheken oder direkt auf der Seite von Biblio 24.

lpa